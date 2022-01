Langenhagen

Wer zuletzt auf der Anlage des TSV Godshorn vorbeischaute, konnte den Eindruck gewinnen: Der Sportverein zieht um. Macht er aber nicht – auch wenn etliche voll gepackte Kartons den Anschein erweckten. Vielmehr hatte der TSV zahlreiche Sportartikel gesammelt, die nun Schulen im polnischen Ortelsburg sowie in Salzgitter und damit einem guten Zweck zugutekommen.

Die Jugendabteilung des TSV hatte auf Initiative von Andrea Wiekenberg, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, eine Sammlung zugunsten des Vereins „Trikot für die Welt“ ausgerufen. Über mehrere Wochen hinweg gaben kleine und große Fußballer oder deren Eltern nicht mehr passende oder ungenutzte Fußballsachen ab.

500 Trikots und weitere Utensilien befinden sich im Bus

Zusätzlich machte Jugendleiter Christian Czarnecki im Vereinsheim eine Art Großinventur und durchforstete sämtliche Schränke. Dabei wurde er fündig und stieß auf viele nicht mehr genutzte Trikotsätze. An der Sammelaktion beteiligte sich zusätzlich der Nachbarverein. Auch beim MTV Engelbostel-Schulenburg gab es nach einem internen Aufruf eine große Resonanz, was säckeweise Trikotsätze einbrachte. Und damit nicht genug: Eine Firma aus der Wedemark machte bei der Aktion auch mit, spendete 100 Poloshirts und 50 Caps.

Kein Wunder also, dass der Jugendbus des TSV Godshorn randvoll war, als Czarnecki damit nach Salzgitter fuhr. Dort erfolgte die Übergabe an Volker Machura, Vorsitzender des Vereins „Wir helfen Kindern“. Dieser übernimmt für „Trikot für die Welt“ die Verteilung der Spenden. „Wir hätten nie gedacht, dass die Resonanz so groß ist“, sagt Wiekenberg. Der Inhalt der Kisten beläuft sich auf rund 1000 Einzelstücke: 500 Trikots, 238 Hosen, dazu Fußballschuhe, Stutzen, Bälle und weitere Materialien.

Christian Czarnecki vom TSV Godshorn ist nach Salzgitter zur Übergabe gefahren. Quelle: privat

„Der Verein schenkt Lebensfreude und Glücksmomente. Es werden kranke, trauernde, traumatisierte und beeinträchtigte Kinder bedacht, die sonst am Rande der Gesellschaft stehen“, sagt Czarnecki, der vor Ort mehr über die Arbeit von Machura und dessen Team erfuhr und sich beeindruckt zeigte. „Fußball und die entsprechende Ausstattung helfen diesen Kindern, sich als Teil einer Gemeinschaft zu sehen. Dieser gesellschaftlichen Verantwortung stellt sich das gesamte Team des Vereins in Salzgitter mit großem Engagement.“

Ein Teil der Spende ging nach Polen – dank Werner Koepke. Er ist Gründer und Vorsitzender des Vereins „Wir helfen Kindern“, engagiert sich seit 1993 ehrenamtlich und wurde für sein Wirken für Menschen in Not in den Masuren mit dem polnischen Verdienstkreuz in Gold ausgezeichnet. Die mehr als 800 Kilometer lange Fahrt mit den Paketen aus Godshorn war bereits sein 148. humanitärer Hilfstransport nach Ortelsburg (Szczytno). Jetzt freuen sich Schüler mit Handicap an einer Integrationsschule und die Kinder des dortigen Kinderheims über die Sportartikel aus Langenhagen.

Nächste Sammlung könnte für Kenia bestimmt sein

Weitere Spenden erhielten in Salzgitter die Schüler der Maria-Montessori-Förderschule und die Hilfsorganisation Sophia, die geflüchtete Kinder und Jugendliche unterstützt. „Das war sicher nicht unsere letzte Sammlung dieser Art“, sagt Wiekenberg. Vorstellbar sei, weil über den Verein in Salzgitter ein Kontakt nach Kenia bestehe, beim nächsten Mal Kinder in Afrika glücklich zu machen.

Von Stephan Hartung