Langenhagen

Der Parkplatz am Sportzentrum II an der Emil-Berliner-Straße ist von Schlaglöchern übersät und verwandelt sich durch Regenfälle regelmäßig in eine Schlammfläche. Saniert werden soll aber, anders als von der Stadtverwaltung geplant, nur der südliche Teil. Dafür hat sich der Stadtplanungs- und Bauausschuss am Dienstagabend nach längerer Diskussion ausgesprochen. Zudem soll die Stadtverwaltung aber prüfen, ob das Gelände besser ausgeleuchtet werden sollte – auch wegen der Umtriebe von Heranwachsenden auf einem Teil des Areals.

Parkplatz im Süden soll ausgebaut werden

Zu den Nutzern des Sportzentrums II zählen der Tennisverein Langenhagen, der Schützenverein Langenforth und der Radsportclub Blau-Gelb Langenhagen. Bei größeren Veranstaltungen nutzt auch der benachbarte Verein DJK Sparta die dortigen Stellplätze. Zudem verlegt der Segelclub Passat gerade seinen Vereinssitz vom bislang angemieteten Grundstück in Godshorn ins Sportzentrum II. Zusammen haben die fünf Vereine rund 1000 Mitglieder.

Regengüsse verwandeln den geschotterten Parkplatz am Sportzentrum II regelmäßig in eine Schlammfläche. Quelle: privat

Sowohl im nördlichen als auch im südlichen Parkplatzbereich gibt es große Probleme mit der Entwässerung, viele Schlaglöcher und Mulden. Nach Niederschlägen stehen tagelang Pfützen auf dem städtischen Grundstück. Zudem ist die Feuerwehrzufahrt nicht klar festgelegt, parkende Autos versperren Rettungswege, auf der nördlichen Fläche und an der Einfahrt fehlt es an Beleuchtung, und es gibt keine Behindertenparkplätze.

Ein Büro für Landschaftsplanung hatte Kosten von 256.000 Euro für die Grundsanierung und Befestigung der Stellplätze ermittelt, doch für diese große Lösung fand sich im Stadtplanungs- und Bauausschuss keine Mehrheit. Diese gab es nur für den Ausbau des südlichen Parkplatzes, der mit etwa 40 Stellplätzen aus Sicht der Planer für den normalen Trainings- und Vereinsbetrieb ausreichend groß ist. Die geplant ohnehin nur oberflächliche Überarbeitung der nördlichen Ausweichfläche mit weiteren 82 Stellplätzen für etwa 36.000 Euro soll zumindest vorerst nicht erfolgen.

Abends treffen sich Heranwachsende am „Sauftreff“

Eine besondere Bedeutung kommt allerdings aus Sicht der Vereinsvertreter und mehrerer Ausschussmitglieder der Beleuchtung des nördlichen Parkplatzes zu. Denn offenbar lockt das abends im Dunkeln liegende Areal des benachbarten Bolzplatzes neben der Einfahrt zum Sportzentrum II auch Gestalten an, die dort unerwünscht sind.

Der Parkplatz im Norden bietet rund 80 Parkplätze. Er dient nur als Ausweichstellfläche bei größeren Veranstaltungen. Quelle: Frank Walter

Heite Stünkel, ehrenamtlicher Koordinator der Vereine des Sportzentrums, berichtete im Stadtplanungsausschuss von Jugendlichen, die dort abends bei lauter Musik Alkohol konsumierten. Auch Drogenmissbrauch findet dort augenscheinlich statt: Es seien schon Spritzen gefunden worden, so Stünkel. „Das passt nicht in ein Sportzentrum.“ Eine Anwohnerin sprach gar von einem „reinen Sauftreff. Die Dunkelheit lockt diese Leute an.“

Birgit Karrasch aus der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe bestätigte, dass es sich bei dem Areal in dieser Hinsicht um einen Brennpunkt handele. Sie sprach allerdings von einem grundsätzlichen Problem stadtweit: Angesichts der pandemischen Lage – in der viel Freizeitangebote weggefallen sind – gebe es beispielsweise mehr Schmierereien als sonst. „Der Mängelmelder explodiert. Das hat besonders in den Sommermonaten zugenommen“, sagte sie.

Stadt soll bessere Ausleuchtung prüfen

Bezogen auf das Bolzplatzareal neben dem nördlichen Parkplatz am Sportzentrum II soll die Stadt jetzt prüfen, ob dort eine bessere Beleuchtung nötig ist – die dann den Heranwachsenden ihren Treffpunkt vermiesen könnte. Verbesserungen, ohne dass die Stadt eigenes Geld in Laternen investieren muss, dürfte der Radschnellweg Langenhagen-Hannover bringen, der ebenfalls beleuchtet wird und zwischen den beiden Parkplätzen entlanggeführt werden soll.

Dieser soll allerdings erst zwischen 2022 und 2025 gebaut werden, die dafür nötige neue Brücke über die A2 am Silbersee wohl nicht vor 2027.

Von Frank Walter