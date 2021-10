Langenhagen

Die beiden Parkplätze am Sportzentrum II an der Emil-Berliner-Straße sind in einem schlechten Zustand und werden immer wieder nur notdürftig instand gesetzt. Ein grundlegender Ausbau würde die Stadt fast eine Viertelmillion Euro kosten. Die Ratspolitiker sahen in der jüngsten Sitzung des Stadtplanungsausschusses noch Beratungsbedarf – und das, obwohl die Planung bereits abgeschlossen ist. 

Von beiden Parkplätzen läuft das Regenwasser schlecht ab

Nachdem die Stadt die Kosten für die Planung bereitgestellt und das Landschaftsarchitekturbüro Linnea den Zuschlag erhalten hatte, gab es im vergangenen Jahr gleich mehrere Besprechungen mit den ansässigen Vereinen. Direkte Anlieger sind der Tennisverein Langenhagen, der Schützenverein Langenforth und der Radsportclub Blau-Gelb Langenhagen. Der Segelclub Passat verlegt gerade seinen Vereinssitz vom bisher angemieteten Grundstück in Godshorn ins Sportzentrum II. Und bei größeren Veranstaltungen nutzt auch der benachbarte Verein DJK Sparta die dortigen Stellplätze. Es habe drei Planentwürfe gegeben, berichtete Heite Stünkel als Koordinator für die Vereine im Sportzentrum II. „Gemeinsam haben wir uns für eine kostengünstige Lösung ausgesprochen.“

Momentan, so Sonja Griebenow von Linnea, gebe es sowohl auf dem nördlichen als auch dem südlichen Parkplatzbereich große Probleme mit der Entwässerung, viele Schlaglöcher und Mulden. „Oft bilden sich große Pfützen.“ Laut Stünkel hielten sich die Pfützen nach Regenschauern oft sogar noch tagelang, da der Boden so stark verdichtet sei, dass die Feuchtigkeit nicht versickern könne. Hinzu komme die Stolpergefahr auch bei Trockenheit. Ein Mitglied des Tennisvereins habe sich bei einem Sturz schon verletzt, berichtete er.

Die Zufahrt zum Sportzentrum II an der Emil-Berliner-Straße soll eine bessere Beleuchtung bekommen. Quelle: Frank Walter

Stellplätze sollen gepflastert, Beleuchtung soll ergänzt werden

Die Entwässerung stellt laut Landschaftsplanerin Sonja Griebenow aber nicht das einzige Problem dar. So sei die Feuerwehrzufahrt nicht klar festgelegt, Falschparker versperrten Rettungswege. Auf der nördlichen Fläche und an der Einfahrt fehle es zudem an Beleuchtung, und es gebe keine Behindertenparkplätze.

Die Planung konzentriert sich auf den südlichen Parkplatz, der für den normalen Trainings- und Vereinsbetrieb ausreichend groß sei. Dort sollen zu den zehn vorhandenen 20 weitere, bisher nur geschotterte Stellplätze gepflastert werden, zwei als Behindertenstellplatz. Die Pflasterung soll dauerhaft die Unterhaltungskosten reduzieren. Zusätzlich sind Bordeinfassungen und Baumpflanzungen geplant, um den Parkplatz zu gliedern. Die Baufirma soll die Rasenmulden überarbeiten, um die Entwässerung sicherzustellen. Die Beleuchtung soll ergänzt, der Eingangsbereich zum Tennisplatz gepflastert, der nördliche Ausweichparkplatz mit rund 80 Stellplätzen mit einer Ausgleichsschicht verbessert werden. Unterm Strich stehen Kosten von 256.000 Euro.

Der Parkplatz im Norden bietet rund 80 Parkplätze, auch für ihn soll es eine Überarbeitung geben. Quelle: Frank Walter

Fraktionen beraten über die Pläne für das Sportzentrum II

Für Wilhelm Behrens (Die Unabhängigen) waren im Stadtplanungsausschuss trotz der detaillierten Vorstellung der Pläne noch zu viele Fragen offen – auf seine Bitte hin ging die Drucksache zur weiteren Beratung zurück in die Fraktionen. Behrens mahnte einerseits eine Mitteilung der Verwaltung an, wo das nötige Geld im Haushalt bereitstehe. Andererseits, und da war er nicht der einzige in der Sitzung, will er aus dem Rathaus genauere Infos zum aktuellen Bauvorhaben des Segelclubs Passat im Sportzentrum II erhalten. Erst wenn dieses fertiggestellt ist, ergebe die Parkplatzsanierung aus Sicht der Planer Sinn.

Die Stadt hatte den Seglern das Areal der ehemaligen BMX-Bahn am Sportzentrum II als neue Heimat zur Verfügung gestellt. Der Club hatte dort ursprünglich auch mit städtischem Fördergeld eine Bootshalle und ein Vereinsheim errichten wollen. Die Bootshalle steht im Rohbau, doch vom Bau des Vereinsheims hat der Club vorerst Abstand genommen.

