Langenhagen

„Ab 14. März wird es wieder Gottesdienste mit der Gemeinde geben“, kündigt Pastor Frank Foerster an. Dabei wird es neben Orgelmusik auch Sologesang geben. Dafür hat der Pastor die Sängerin Martina Petersen aus Hannover eingeladen. Diese Gottesdienste in Kurzform sind die Antwort der St.-Paulus-Gemeinde in Langenhagen auf die vorsichtigen Lockerungen im verlängerten Lockdown.

Lesen Sie auch: Landesbischof schenkt der Paulusgemeinde Langenhagen 100 Osterkerzen

„Das freut mich, denn seit Dezember hatten wir die Gottesdienste wegen der hohen Fallzahlen ausgesetzt“, sagt der Geistliche. Allerdings werde es nur Gottesdienste in Kurzform geben, die sonntags zum Glockengeläut um 10 Uhr stattfinden. Die Teilnehmerzahl wird unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zunächst auf 25 beschränkt sein.

Anmeldung für Besuch des Gottesdienstes nicht nötig

Eine Anmeldung ist aber nicht nötig. Falls die Zahl erreicht sein sollte, bittet der Pastor, am nachfolgenden Sonntag wiederzukommen. Anliegen für die Fürbitten können in den Briefkasten am Eingang eingelegt werden, sagt er weiter. Weiterhin hängt am Infozaun vor der Kirche an der Hindenburgstraße 85 einen Gruß zum Mitnehmen aus. Er ist auch auf der Homepage der Gemeinde www.st-pauluskirche.de zu finden.

Seit dem vierten Advent waren die Präsenzgottesdienste in der St.-Paulus-Kirche ausgesetzt. Stattdessen war die Kirche zum stillen Gebet geöffnet, hatten Pastor Foerster und ein Kirchenvorsteher oder eine Kirchenvorsteherin ein Gebet am Altar gehalten und dazu Kerzen angezündet.

„Auf diese Weise hat unser Gebet nicht aufgehört“, erläutert Foerster. Eine große Kerze erinnert dabei an die Opfer der Corona-Pandemie, um Anteilnahme und Solidarität zu zeigen.

Von Sven Warnecke