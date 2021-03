Langenhagen

Offene Kirche, aber keine Präsenzgottesdienste an den Ostertagen: Die Kirchengemeinde St. Paulus reagiert auf die aktuelle Infektionslage. „Obwohl es rechtlich möglich wäre, Gottesdienste in Präsenz zu halten, werden wir es an den Feiertagen nicht tun“, erläutert Pastor Frank Foerster den Beschluss des Kirchenvorstandes. Am Gründonnerstag, 1. April, um 18 Uhr und am Karfreitag, 2. April, um 10 Uhr wird es lediglich zur Gottesdienstzeit ein kurzes Altargebet durch den Pastor und einen Kirchenvorsteher geben. Die Kirche ist dann offen für ein stilles Gebet.

Lesen Sie auch Langenhagen: Kirchengemeinde St. Paulus bietet Post für Kinder und Senioren an

Osternachtfeier fällt aus

Die Osternachtfeier am Sonnabend fällt aus. Am Ostersonntag ist die Kirche von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Statt eines Gottesdienstes findet zum Glockengeläut das Altargebet durch Pastor und Kirchenvorsteher mit Fürbitten statt. Dabei entzünden sie die neue Osterkerze. Die Kirche steht für ein stilles Gebet offen. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, sich im Foyer das Osterlicht mit nach Hause zu holen.

Außerdem legt Pastor Foerster eine Predigt zum Mitnehmen aus. Auch am Zaun vor der Kirche an der Hindenburgstraße 85 wird der Ostergruß ausgehängt. Das Team der Kinderkirche stellt Bilder zur Ostergeschichte bereit. Auf der Homepage der Gemeinde steht unter www.st-pauluskirche.de ein Oster-Gottesdienst für zu Hause bereit.

Von Stephan Hartung