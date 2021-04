Langenhagen

Die Stadt will sich am deutschlandweiten sogenannten Wattbewerb beteiligen und damit die Leistung der Fotovoltaikanlagen vor Ort verdoppeln. Langenhagen nimmt ab sofort in der Kategorie B teil, die für Kommunen mit einer Einwohnerzahl unter 100.000 gilt. Bei dem Wettbewerb gehen alle privaten, gewerblichen und städtischen Anlagen auf die Konten der Teilnehmer. Das können Dachanlagen, überbaute Parkplätze, Balkonmodule oder Freiflächenanlagen sein.

413 Anlangen im Stadtgebiet

Mit einem Blick auf die Zahlen gilt es in Langenhagen, die nach Angaben der Stadt bisher mit 413 Fotovoltaikanlagen erzeugte Leistung von 4782 Kilowatt – das sind 124 Watt pro Einwohner – zu verdoppeln. Laut Angaben des Vergleichsportals Selfmade Energy ist der Bestand sogar noch höher – und das Wachstum über den Durchschnitt. „Das Potenzial ist groß und überwiegend ungenutzt“, sagt Klimaschutzmanagerin Christiane Pfülb. „Allein auf den geeigneten Dachflächen in Kaltenweide könnten theoretisch Fotovoltaikanlagen mit rund 20.000 Kilowatt errichtet werden.“

Auf städtischen Gebäuden finden sich derzeit Anlagen etwa auf den Dächern der Feuerwehr Engelbostel/Schulenburg sowie auf der kürzlich fertiggestellten Sporthalle. Der Rat der Stadt hatte Ende vergangenen Jahres auch hohe Vorgaben zu diesem Thema gesetzt: Die Langenhagener Energie-Projektgesellschaft (EPL) solle bei allen Dachflächen im Stadtgebiet prüfen, ob dort Fotovoltaikanlagen installiert werden können. Bei neuen Gebäuden sollte der Einbau von Fotovoltaik sogar verpflichtend geregelt werden.

Rat hat strikte Vorgaben gesetzt

Obwohl sich der Beschluss nicht so zügig auswirken dürfte, gibt er beim Klimaschutz eine klare Richtung für die Stadt vor. Der bundesweite „Wattbewerb“ hatte bereits am 21. Februar begonnen. Trotz der späteren Anmeldung wird das für Langenhagen aber nicht zum Nachteil. Laut Pfülb gilt für alle Teilnehmer am Wettbewerb unabhängig vom Einstiegsdatum die Leistung am Stichtag 12. Februar 2021. „Es ist also alles offen“, sagt Pfülb.

Stadt setzt auf Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger

Hinter dem „Wattbewerb“ stehen ehrenamtliche Klimaschutz-Aktivistinnen und Aktivisten, in Kooperation mit Parents for Future Germany, Fridays for Future, Scientists for Future und weiteren Organisationen, die sich für den Klimaschutz engagieren. „Wir selbst nehmen das als Ansporn, die Möglichkeit von Solarstrom noch fokussierter in Betracht zu ziehen, hoffen aber natürlich auch auf Unterstützung von Langenhagenerinnen und Langenhagenern und Unternehmen“, sagt Pfülb. Wer in Fotovoltaik investiere, unterstütze nicht nur den Wettbewerb, sondern vor allem den Klimaschutz.

Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine Fotovoltaikanlage interessieren, können sich im Solarkataster der Region Hannover über das Potenzial des eigenen Grundstücks oder Daches informieren. Zusätzlich läuft zurzeit ein neues Förderprogramm des Klimaschutzfonds Proklima, um den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung voranzutreiben.

