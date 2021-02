Langenhagen

„Unser Ziel ist eine smarte, digitale und dynamische Infrastruktur für Langenhagen“, sagt René Glembotzky von der Stadt Langenhagen. Um das zu erreichen hat sich die Kommune für das Förderprojekt des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) namens Smart-City beworben. Unterstützt wird die Stadt bei ihrem Vorhaben vom niedersächsischen Städtetag.

Neun Kommunen bietet der niedersächsische Städtetag wöchentliche Workshops an, um die Ideen zu konkretisieren. Die Stadt Langenhagen legt bei ihrem Modellprojekt den Fokus auf den Begriff „Urban-Data-Hub“ und möchte eine komplexe Plattform schaffen, die sogenannte Sensorik-Daten verarbeitet und visualisiert. Dafür sollen überall in Langenhagen Sensoren angebracht werden, die Daten aus den Bereichen Verkehr, Emissionen, Umwelt und Energie sammeln und in Echtzeit übermitteln. Die digitale Plattform bildet dann die Grundlage für verschiedene Projekte, klimawirksame Veränderungen messen und bei Bedarf automatisch Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

„Jeder Ortsteil hat eine besondere Herausforderung“

„Praktisch heißt das: Wenn die Verkehrssensoren auf der Walsroder Straße einen Stau messen, könnten dynamische Verkehrslenkungseinrichtungen direkt eingreifen“, sagt Langenhagens Rathaussprecherin Inga Sievert. Ihren Angaben zufolge soll die Datenplattform frei zugänglich sein, sodass Interessierte Veränderungen und Entwicklungen mitverfolgen können. Außerdem möchte die Stadt Bürger in die Projekte und Experimente einbinden und gemeinsam mit ihnen Ideen sammeln. „Jeder Ortsteil hat eine besondere Herausforderung, die wir als ,Smart-City-Langenhagen‘ meistern werden“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer (CDU).

Das Förderprogramm unterstützt seit 2019 Ideen Städte und Kommunen. In den ersten beiden Jahren half das BMI so insgesamt 45 Modellprojekten in ganz Deutschland. Es wurden gut 800 Millionen Euro investiert. „Wir wollen unsere Kommunen ermutigen, Neues zu wagen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen“, heißt es von BMI-Staatssekretärin Anne Katrin Bohle. Die Corona-Pandemie habe Städte und Kommunen vor gewaltige Herausforderungen gestellt, die sich auch noch in der Zeit nach der Pandemie auswirken würden.

Von Leona Passgang