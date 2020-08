Langenhagen

Einmal im Jahr bittet die Stadt Langenhagen ihre Beschäftigten und Bürger zur Blutspende ins Rathaus. Wer sein Blut an das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) spenden möchte, kann das am Dienstag, 18. August, von 10 bis 15 Uhr tun. Teilnehmer unterstützten damit das DRK bei einer wichtigen Aufgabe, sagt Stadtsprecherin Sabine Mossig. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden in Deutschland täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt. Die Konserven helfen anderen Menschen mit bestimmten Krankheiten, bei Operationen oder nach einem Unfall.

Blutspender müssen ihre Ausweise mitbringen

Teilnehmer müssen sich ausweisen und mindestens 18 Jahre alt sein. Erfahrene Spender und Erstspender seien gleichermaßen willkommen, so Mossig. Bei Erstspendern überprüfe das DRK vor dem Aderlass auch kurz deren allgemeinen Gesundheitszustand. Auf die Spender warten nach einer kurzen Ruhepause ein kleiner Imbiss und Getränke, kündigt Mossig an.

Anzeige

Blutspende im Dorfgemeinschaftshaus

Bereits einen Tag zuvor bittet der DRK-Ortsverein Godshorn mit Unterstützung der Langenhagener Kollegen zur Blutspende. Für den Termin am Montag, 17. August, von 16 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg 20, sollen die Spender ebenfalls ihren Pass und den Personalausweis mitbringen.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Blutspendedienst und der DRK-Ortsverein befolgen die aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. „Noch vor der Anmeldung werden die Spender nach ihrem Gesundheitszustand befragt“, kündigt Martina Rust, DRK-Vorsitzende in Langenhagen an. Ausreichende Abstände für Wartende seien vor jeder Station eingeplant.

Von Konstantin Klenke und Katerina Jarolim-Vormeier