Langenhagen

Die evangelische Kirche in Langenhagen lädt jedes Jahr im April und September zu einer Trauerfeier für Sternenkinder mit anschließender Beisetzung ein. Seit zehn Jahren wird das auch dank der Stiftung Sternenkinder in Langenhagen möglich.

Genau für dieses nunmehr zehnjährige Engagement dankt die Stadt Langenhagen der Stiftung. „Mit der Trauerarbeit, die durch die Stiftung ermöglicht wird, erfahren Menschen in dieser schwierigen Lebenssituation eine wichtige Unterstützung“, unterstreicht Sozialdezernentin Eva Bender die Bedeutung des Angebots. Die Kommune unterstütze ideell, stellt auf Wunsch etwa kostenlos Räume zur Verfügung oder steht beratend zur Seite, heißt es aus dem Rathaus. Und weiter: Anders als Vereine, finanzieren Stiftungen ihre Arbeit selbst aus den erwirtschafteten Überschüssen des eigenen Vermögens.

Kirche und Stiftung schaffen Platz für die Trauer

Die Zeremonie gilt all jenen Kindern, die in den frühen Schwangerschaftswochen im Mutterleib nicht überlebt haben. Wer persönlich betroffen ist oder wem das Schicksal der Kinder am Herzen liegt, kann im Garten der Sternenkinder auf dem Kirchenfriedhof Langenhagen Abschied nehmen.

Sternenkinder unterliegen nicht der Bestattungspflicht. Doch der Kirche in Langenhagen und der Stiftung Sternenkinder ist es ein Anliegen, diese totgeborenen Kinder würdevoll beizusetzen und den Eltern, Familien und Freunden die Möglichkeit zum Abschied und zur Trauer zu geben, heißt es von ihr weiter.

Pastorin Bettina Praßler-Kröncke hatte im Jahr 2011 die Grabstätte „Garten der Sternenkinder“ gemeinsam mit den Langenhagener Bestattungsinstituten, Steinmetzen und Friedhofsgärtnereien ins Leben gerufen. „Von Beginn an wurden die Leistungen im Rahmen der Bestattung wie auch die Pflege des Gartens der Sternenkinder von den beteiligten Firmen großenteils unentgeltlich ausgeführt“, sagt die Pastorin. Wo dies nicht möglich ist, leistet die Langenhagener Stiftung Sternenkinder finanzielle Unterstützung.

Von Sven Warnecke