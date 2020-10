Langenhagen

Die Stadt hat auf ihrer derzeit größten Baustelle Richtfest gefeiert. Seit einigen Wochen wächst an der Pferderennbahn der Neubau des Gymnasiums in die Höhe. In knapp zwei Jahren sollen dort mehr als 1700 Schüler einziehen.

XXL-Schalelemente markieren die Sporthallenwände

Wer am Montagnachmittag dabei sein will, muss erst mal Schlange stehen: Zeitweise dauert es am Eingang mehr als zehn Minuten, bis die geladenen Gäste ihre Kontaktdaten an einem der Stehtische auf einen Zettel schreiben können. Ein Schwirren in der Luft lässt den Blick zu einer Drohne empor gehen. Die Firma Luftbildservice Imageflight dokumentiert im Auftrag des Gymnasiums den Baufortschritt.

Zur Galerie Für geplant 85 Millionen Euro lässt sich die Stadt Langenhagen ein neues Gymnasium bauen. Jetzt wurde auf dem Areal an der Rennbahn Neue Bult Richtfest gefeiert.

Der Weg zum Richtfest führt die Besucher an den ersten Wänden der künftigen Sporthallen vorbei. Schwarze Schalelemente im XXL-Format ragen seit einigen Tagen in die Höhe. Eine der noch dachlosen künftigen Sporthallen reicht gerade so als Ort für die Zeremonie. Mehr als 100 durchnummerierte Stühle stehen auf Abstand zueinander, Corona lässt grüßen. Entsprechend müssen auch die Mund-Nasen-Bedeckungen aufbleiben. Nur ein Dutzend musikalischer Schüler darf blank ziehen, die Gymnasiasten spielen zur Begrüßung Beethovens „Ode an die Freude“.

Heuer : „Meilenstein für Langenhagen “

Langenhagens Stadträtin Eva Bender nimmt die Steilvorlage gern auf. „Heute ist ein besonderer Tag“, sagt sie – und zum Glück sei in der Pandemie mittlerweile mehr möglich als beim ersten Spatenstich im Mai. Bei diesem Akt hatte die Öffentlichkeit noch außen vor bleiben müssen. Bender selbst ist erst seit fünf Monaten in der Verwaltungsleitung tätig, „andere haben sich viele Jahre mit diesem Prozess befasst“.

Das neue Gymnasium in Zahlen Es ist ein gewaltiger Bau, der an der Pferderennbahn Neue Bult in Langenhagen entsteht. Errichtet wird das neue Gymnasium auf einem 44.000 Quadratmeter großen Grundstück. Die Bruttogrundfläche des Gebäudes beträgt knapp 29.000 Quadratmeter. In dem L-förmigen Komplex werden Sportbereich und Mensa klar von den Unterrichts- und Fachräumen getrennt. In dem 21.000 Quadratmeter großen Schulflügel im Norden verbindet ein ringförmiger Boulevard die verschiedenen Bereiche. Das Erdgeschoss ist vorrangig den Fach- und Verwaltungsräumen sowie der Aula als Herzstück der Schule vorbehalten. Das Erdgeschoss dient als Sockel für vier zweigeschossige Klassenhäuser und eine etwa 5000 Quadratmeter große Dachterrasse. Von dort führt eine große Freitreppe zum Schulhof und dem Außengelände. Die Freianlagen und Außensportflächen werden rund 15.100 Quadratmeter belegen. Im Westen des Grundstücks entstehen auf etwa 7000 Quadratmetern unter anderem die Zwei- und die Drei-Feld-Sporthalle sowie die Mensa. Die Sporthallen werden von 39 Meter langen Holzträgern überspannt. Dieser Gebäudebereich schirmt die restliche Schule und das Außengelände zur Theodor-Heuss-Straße hin ab. Geplant ist der Neubau des Gymnasiums als siebenzügige Schule für 1760 Schüler und 200 Lehrer. Die Baukosten sollen bei rund 85 Millionen Euro liegen, wobei noch ein Puffer für Preissteigerungen und Unvorhergesehenes eingeplant ist.

Zu ihnen gehört Bürgermeister Mirko Heuer. Er spricht von nichts Geringerem als einem „Meilenstein für Langenhagen und die Bildungsinfrastruktur der Stadt“. Er habe damals gedacht, dass die 27 Millionen Euro teure Wasserwelt das größte Bauprojekt seiner Amtszeit werde. „Aber das war ein Bruchteil dessen, was hier geschieht“, sagt er mit Blick auf die geplanten 85 Millionen Euro für das Gymnasium. Er erinnert an den Sommer 2015, als die Brandschutzmängel klar wurden, an den Ratsbeschluss im Herbst 2016, das Gymnasium an der Rennbahn neu zu bauen. „Es begeistert mich, wie schnell es jetzt geht.“ Im Sommer 2022 sollen die Schüler und Lehrer einziehen können – „und ich gehe davon aus, dass wir das schaffen“.

Riesige Sporthallen , Aula als Herzstück

Stadtbaurat Carsten Hettwer nennt eine andere Zahl, um zu verdeutlichen, wie nachhaltig der Neubau Langenhagens Schullandschaft verändert wird: 90 Jahre betrage die Abschreibungsdauer für städtische Gebäude. Wenn man diese Zeitspanne zurückblicke, lande man im Amerika der Dreißigerjahre bei der Grundsteinlegung des Chrysler-Buildings in New York.

Eva Bender (von links), Silke Kaune, Carsten Hettwer, Annegret Kufferath und Mirko Heuer setzen den Grundstein. Quelle: Frank Walter

Annegret Kufferath vom Architekturbüro Gernot Schulz aus Köln regt die Fantasie der Zuhörer an, sich das fertige Gymnasium vorzustellen: die riesigen Sporthallen, überspannt von fast 40 Meter langen Holzträgern, den Schulflügel mit seiner Aula als Herzstück, die Klassenhäuser in Holz-Hybrid-Bauweise, die aus dem Erdgeschoss als Sockel erwachsen.

Kaune : „Es sieht gut aus für die Bildung“

„Das ist der Grundstein für eine zukunftsweisende Bildung in Langenhagen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Silke Kaune. Weitere Steine würden folgen, da ist sich Kaune sicher. Letztlich sei Bildung eine ernste Sache, „denn es muss gut werden“. Ihr Dank gilt den Schülern, die vor zwei Jahren für ihren Schulneubau sogar demonstriert hatten. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Dem Rat der Stadt dankt sie für das bewilligte Raumprogramm, das der Schule der Zukunft gerecht werde. „Es sieht gut aus für die Bildung in Langenhagen.“

Blick in den Zeitplan Juli 2015: Brandschutzprobleme im Gymnasium an der Konrad-Adenauer-Straße werden bekannt Oktober 2016: Rat der Stadt beschließt den Neubau an der Rennbahn Oktober 2018: Beginn der Planungsphase Oktober 2019: Abgabe des Bauantrags November 2019: Rodung des Grundstücks März 2020: Beginn der Erdarbeiten Mai 2020: erster Spatenstich Juni 2020: Beginn der Rohbauarbeiten Oktober 2020: Grundsteinlegung August 2022: geplanter Schulbeginn im Neubau des Gymnasiums Langenhagen

Doch erst einmal muss der Grundstein gesetzt werden. Die Zeitkapsel mit Tageszeitung, Münzen und Schülerbriefen kommt in einen Stein mit der Jahreszahl und dem Langenhagener Löwen. Dass der Stein zunächst etwas schief in seinem Mörtelbett liegt, stört niemanden. Mitten in der Sporthalle bleibt die kleine Mauer ohnehin nicht stehen, der Grundstein zieht später in den Eingangsbereich des Gymnasiums um. Und was fehlt dann noch zum Glück? Klare Antwort des Stadtbaurats: „Der Stadtbahnanschluss. Aber der stete Tropfen höhlt den Stein.“

Von Frank Walter