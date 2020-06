Großes Lob für Stadt und Polizei hat ein Anwohner Langenhagens: Er hatte am Stucken-Mühlen-Weg zwischen Krähenwinkel und Kaltenweide eine große Menge illegal abgelegten Sperrmülls entdeckt und dies der Stadt gemeldet. Nun stellt sich heraus: Im Müll konnte die Stadt bereits Hinweise auf den Absender finden.

Augenscheinlich eine halbe Küche haben Unbekannte am Stucken-Mühlen-Weg in der Nähe des Sportplatzes in den Wald gekippt. Die Stadt konnte inzwischen Hinweise auf die Identität des Müllsünders ermitteln. Quelle: privat