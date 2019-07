Langenhagen

Es ist eine Premiere im Stadtgebiet: An der Klusriede gibt es den ersten Schutzstreifen für Fahrradfahrer in Langenhagen. Die Stadt hat die neuen Markierungen mittlerweile fertig auf die Fahrbahn gebracht. Zwischen den Einmündungen zum Ihtweg und Am Eichenkamp gilt für Autofahrer dort auch sofort Tempo 30. Dafür hat die Verwaltung nach Auskunft von Sprecherin Juliane Stahl acht neue Schilder an der Straße aufgestellt.

Der Schutzstreifen ist 350 Meter lang und „befindet sich auf der Nordseite der Fahrbahn“, sagt Stahl. Radfahrer dürfen ihn in Richtung Westen befahren. Der Schutzstreifen befindet sich am Straßenrand und ist „nur mit einer gestrichelten Linie abgetrennt“, ergänzt Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Verkehr und Straßen im Rathaus. Doch es gelten strenge Regeln, auf die die Abteilungsleiterin hinweist: „ Autos und Lastwagen dürfen ihn aber nur in Ausnahmefällen befahren“, betont Mecke. Fahrzeuge dürfen auf dem Schutzstreifen nicht abgestellt werden – es ist untersagt.

Die Geh- und Radwege entlang der Klusriede sind derart eng, dass die Radfahrer gerne auf die Straße ausweichen. Quelle: Sven Warnecke

Zu schmale Wege: Radfahrer weichen auf Straße aus

Bisher fehlte in diesem Abschnitt ein separater Weg für Radfahrer. Zudem ist der Gehweg zu schmal. Deshalb sah der Verkehrsentwicklungsplan 2020 Stahls Angaben zufolge diesen Schutzstreifen an der Klusriede vor. Dieser wurde bereits 2018 geplant. Der Bau „musste witterungsbedingt auf dieses Jahr verschoben werden“, sagt die Stadtsprecherin.

ADFC : Autofahrer müssen Platz lassen

Reinhard Spörer, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen, begrüßt den Schutzstreifen. „Ich finde das gut“, sagt er auf Nachfrage. Die Markierungen zeigten Autofahrern, dass sie Platz lassen sollen. Er spricht von „einer Verbesserung gegenüber der vorherigen Situation“.

Auch der ADFC habe dem Schutzstreifen bei vorherigen Gesprächen zugestimmt. Einen Schutzstreifen direkt an Ampeln, bei denen Radfahrer direkt neben wartenden Lastwagen stehen, die nach rechts abbiegen können, bezeichnet der Sprecher jedoch als „gefährlichste Situation, die es gibt“. Dies sei an der Klusriede nicht gegeben. Spörer weist zudem darauf hin, dass Autofahrer mindestens 1,50 Meter Abstand zu Radfahrern halten müssen. „ Schutzstreifen verleiten dazu, dass man den Abstand nicht einhält“, sagt er. Derzeit gibt es dazu jedoch keine bindende Vorschrift. Eine Ahndung oder eine Verwarnung sei bei einem Verstoß nicht möglich.

Der Aktive des ADFC hat den Schutzstreifen selbst schon auf dem Fahrrad getestet. Sein Fazit fällt positiv aus. Das dort erreichbare Optimum sei erreicht worden. Er dankt der Stadt. In Langenhagen werde viel für Fahrradfahrer gemacht, konstatiert Spörer.

Lesen Sie auch:

ADFC fordert mehr gegenseitige Rücksicht im Verkehr ein

Rote Farbe auf Straße soll Autofahrer ausbremsen

Umfrage: Das sind die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands

Von Julia Gödde-Polley