Langenhagen

Die Langenhagenerinnen und Langenhagener haben einen neuen Seniorenbeirat gewählt. Der Wahlausschuss hat in einer öffentlichen Sitzung am Montag im Ratssaal das endgültige Ergebnis beschlossen. Wahlleiterin Doris Lange sprach von einer „guten Wahlbeteiligung“. Von den insgesamt mehr als 16.000 Wahlberechtigten ab dem vollendeten 60. Lebensjahr haben knapp 4700 ihre Stimme abgegeben. Jeder konnte dabei auf höchstens elf Kandidaten jeweils eine Stimme vergeben. Insgesamt haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Ende in der Aula des Schulzentrums 31.111 Stimmen ausgezählt.

Das sind die elf gewählten Mitglieder

Wahlleiterin Doris Lange präsentiert das Ergebnis der Wahl zum Seniorenbeirat in der Stadt Langenhagen. Quelle: Sebastian Stein

Die derzeitige stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, Erika Döhner, erhielt die meisten Stimmen (2683). Es folgen in absteigender Reihenfolge der Stimmen: Heike Hartung (2643), Barbara Merkel (2532), Axel Twelckmeyer (2412), Hans-Christoph Greeske (2313), Holger Finck (2240), Jürgen Miethe (2104), Michael Schneider (2073), Frank Sadowski (1975), Ulrike Bodenstein-Dresler (1869) und Günther Müller (1708).

Nicht gewählt sind damit folgende Kandidaten: Otto-Erhardt-Schultz (1447), Rüdiger Walter (1408), Hans-Joachim Ferle (1364), Roger K. E. Daum (1217) und Thomas Nünke (1123).

Erika Döhner will erneut für Vorstand kandidieren

Die gewählten Ehrenamtlichen müssen die Wahl nun noch annehmen. Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums am Montag, 22. November, wählen die Mitglieder dann ihren Vorstand. Der bisherige Vorsitzende Joachim Schorlies ist nicht wieder zur Wahl angetreten. Seine Stellvertreterin Erika Döhner will allerdings erneut für den Vorstand kandidieren. Persönlich präferiere sie drei gleichberechtigte Vorsitzende, sagte Döhner dieser Zeitung. Zudem solle der Vorstand nach einem Jahr jeweils evaluiert werden. Die Amtszeit des Seniorenbeirats dauert fünf Jahre.

Döhner will ebenfalls vorschlagen, dass sich der Seniorenbeirat schon vor der konstituierenden Sitzung zusammensetzt, um sich kennenzulernen. Nicht alle Mitglieder des derzeitigen Seniorenbeirats sind wiedergewählt worden beziehungsweise wieder angetreten.

Beirat besteht seit 20 Jahren

Seit rund 20 Jahren gibt es den Seniorenbeirat in Langenhagen. Das elfköpfige Gremium vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren unabhängig, konfessionell nicht gebunden und parteipolitisch neutral. Der Beirat wirkt an den kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen in der Stadt mit, sofern dabei die Interessen der Älteren tangiert werden.

Von Sebastian Stein