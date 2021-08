Langenhagen

Die Freiwilligenagentur Langenhagen lädt Vereine und Verbände zu einem Vortrag ein. Am Dienstag, 7. September, gibt es von 17 bis 19 Uhr den digitalen Vortrag „Nachwuchsgewinnung im Verein oder einer Organisation“. Inhaltlich geht es um folgende Fragen: Jung und alt – gemeinsam aktiv, wie gelingt das im Verein, was sind die Erfolgskriterien? Wie gewinne ich Nachfolger in der Vorstandsarbeit oder neue Freiwillige? Wie können die unterschiedlichen Generationen miteinander aktiv sein und voneinander profitieren?

Als technische Ausstattung wird PC oder Laptop mit Kamera sowie Mikrofon oder Headset benötigt. Referentin ist Ursula Erb, Trainerin und Gutachterin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa). Anmeldeschluss ist Montag, 30. August. Anmeldungen sind bevorzugt per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de zu richten oder alternativ auch telefonisch an (0511) 73079392. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Von Stephan Hartung