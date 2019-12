Godshorn

Zwei Unternehmen, die sich mangels Expansionsflächen mit Abwanderungsgedanken getragen haben, bleiben Langenhagen als Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler erhalten. Neben der Firma Expert, die ihren Erweiterungsbau im Gewerbegebiet Godshorn am Montag mit einem symbolischen Spatenstich in Angriff nahm, hatte auch der Sanitärgroßhandel HS-C. Hempelmann lange vergeblich nach einem neuen Areal gesucht. Nur weil Hempelmann in das nur einige Hundert Meter entfernte neue Gewerbegebiet an der Erdinger Straße umsiedelte, konnte der Elektronikhändler nun auf dem direkt neben dem Stammsitz an der Bayernstraße gelegenen Grundstück bauen.

Expert erwog Umzug in den Heidekreis

Expert hatte bereits einen Wegzug in den Heidekreis ins Auge gefasst, als das Unternehmen das benachbarte Areal von Hempelmann im Sommer 2018 kaufen konnte. Aber auch nur, weil der an der Bayernstraße seit mehr als 25 Jahren ansässige Spezialist für den Vertrieb von Heizungs- und Sanitärobjekten für den selbst geplanten Neubau ein Grundstück im jüngst von der Stadt ausgewiesenen Gewerbegebiet an der Erdinger Straße erwerben konnte.

Bis zum Sommer 2021 soll der Neubau an der Bayernstraße bezugsfertig sein. Quelle: Sven Warnecke

Expert baut für 50 Millionen Euro

Für Expert stand nun am Montag der symbolische erste Spatenstich an. Für Vorstandschef Stefan Müller Anlass, sowohl der Stadt Langenhagen – vertreten durch Bürgermeister Mirko Heuer und Wirtschaftsförderer Jens Monsen – als auch der Region Hannover mit Regionspräsident Hauke Jagau für die zügigen Genehmigungen Dank auszusprechen. Sein Dank galt aber auch der geschäftsführenden Hempelmann-Familie Jäkel.

Sanitärgroßhandel Hempelmann baut neu

Wie Geschäftsführer Nils Jäkel am Rande des Spatenstichs verriet, sei der dem Grundstücksverkauf folgende Abriss des Firmengebäudes für seinen Vater Heiko schon „schwer anzuschauen“ gewesen. Dass dort nun aber etwas „Schönes, Neues entsteht“, sei durchweg positiv. Zumal es ja auch für sein Unternehmen mit dem Neubau an der Erdinger Straße ebenfalls ein Happy End gegeben habe. „Wir sind fast schon weg gewesen“, beschreibt Jäkel die jahrelange erfolglose Suche nach einem neuen Standort.

Diese Logistikhalle entsteht nun auf dem Nachbargrundstück des Unternehmens an der Bayernstraße. Quelle: Expert

Die Expert-Pläne sehen nun vor, auf dem 22.000 Quadratmeter großen Grundstück einen Logistikneubau mit einer Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern sowie etwa 2600 Quadratmetern Bürofläche zu errichten. Das Investitionsvolumen beträgt etwa 50 Millionen Euro. Die geplante Fertigstellung im Sommer 2021 bezeichnet Expert-Chef Müller selbst als „sportlich“.

Region und Stadt betonen Bedeutung des Unternehmens

Der von Expert nun geplante Neubau soll nach Angaben Müllers eine noch schnellere Warenversorgung der gut 410 angeschlossenen Expert-Fachhändler gewährleisten. Gleichzeitig aber dem stark wachsenden Onlinegeschäft gerecht werden. Mit dem Neubau bekenne sich Expert zum Standort Langenhagen und gewährleiste gleichzeitig die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen, sagte der Expert-Vorstand.

Der Regionspräsident hob die Bedeutung von Expert als wichtiger regionaler Arbeitgeber hervor. Das Unternehmen trage nicht nur zur Branchenvielfalt in der Region Hannover bei, sondern sei auch für den hiesigen Arbeitsmarkt ein Gewinn. Langenhagens Bürgermeister ist in erster Linie stolz auf die eigene Wirtschaftsförderung. Denn die kommunale Abteilung sei über Jahre an dem Thema dran geblieben, um sowohl Expert wie auch Hempelmann Expansionsmöglichkeiten zu bieten. Mit der Entwicklung der neuen Gewerbefläche an der Erdinger Straße habe die Stadt nun „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, betonte Heuer auf Nachfrage. Denn beide Unternehmen seien für die Stadt bedeutsam.

Das ist die Firma Expert Expert mit Sitz in Langenhagens Gewerbegebiet Godshorn ist eine Verbundgruppe, in der aktuell 211 Gesellschafter und Mitglieder mit insgesamt 410 Standorten in ganz Deutschland zusammengeschlossen sind. Gegründet wurde die Fachhandelskooperation im Jahr 1962 und nennt sich heute selbst zweitgrößter Elektronikfachhändler in Deutschland. Von der Bayernstraße in Godshorn aus kümmern sich die derzeit gut 500 Beschäftigten um die gesamte Infrastruktur der Fachhändler: von Ladenbau über Buchhaltung und Schulungen bis hin zu Marketing und IT. Im Geschäftsjahr 2018/2019 belief sich der Innenumsatz auf 2,14 Milliarden Euro.

Von Sven Warnecke