„Dank guter Planung und effizienter Vorgehensweise ist es der Stadtverwaltung in guter Zusammenarbeit mit der Baufirma MBN möglich, die Langenhagener Sporthalle noch in diesem Jahr weitgehend fertigzustellen“, heißt es von Rathaussprecherin Inga Sievert auf Anfrage. Das bedeutet, dass eigentlich für das Jahr 2021 eingeplante Ausgaben in Höhe von 1,9 Millionen Euro vorgezogen werden müssen. Diese Kosten des gut 14 Millionen Euro Projektes würden angesichts des in diesem Jahr geringeren Mehrwertsteuersatzes der Stadt helfen, etwa 150.000 Euro einzusparen, heißt es von Sievert weiter. Allerdings auch nur dann, wenn die Bauabnahme auch noch in diesem Jahr erfolgen würde, schränkt sie ein.

Bau von Küche ist Thema

Mit dieser sogenannten überplanmäßigen Ausgabe wird sich am Donnerstag, 17. September, der technische Schulbauausschuss befassen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.45 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21-23. Ein weiteres Thema des Gremiums ist der Bau einer Zentralküche für die Langenhagener Schüler. Außerdem wird über den künftigen Einbau von Handwaschbecken mit Kaltwasseranschluss in den allgemeinen Unterrichtsräumen beraten.

Die notwendigen Beschlüsse sollen dann in der zweiten Ratssitzung des Monats am Montag, 21. September, um 18.15 Uhr ebenfalls in der Aula des Schulzentrums gefasst werden. Auch diese Sitzung ist öffentlich. Allerdings gibt es wegen der Corona-Beschränkungen nur gegrenzt Plätze für die Besucher.

