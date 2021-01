Nicht nur im Brinker Park in Langenhagen brummen die Motorsägen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung lässt der Energieversorger Avacon in Schulenburg Bewuchs entlang ihres Leitungsnetzes zurückschneiden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag, 28. Januar, dauern und finden entlang des Grabens an der Ziegeleistraße und am Leitungsmast im östlichen Teil des Südsee-Geländes statt.