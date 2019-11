Langenhagen

Stahlbauer montieren ab Montag, 11. November, die Tragkonstruktion für die neue Brücke in den Rieselfeldern. Die Arbeiten sollen wenige Tage dauern, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Allerdings könne die Brücke über den Bach, der parallel zur Theodor-Heuss-Straße verläuft, noch nicht genutzt werden. Denn Mitarbeiter der Stadt müssen noch den Holzbelag verlegen. Die Verwaltung rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten Anfang Dezember.

Der Bau einer Brücke, die Verwaltungsmitarbeiter entworfen haben, ist einer von mehreren Schritten, mit denen die Stadt das Gelände westlich der Theodor-Heuss-Straße aufwerten will. Die Kommune hat bereits mehr als 50 Bäume und 80 Sträucher im südwestlichen Bereich des Areals neu gepflanzt. Zudem wurde ein diagonal verlaufender Weg in Teilen schon angelegt. „Eine zweite Brücke soll im kommenden Jahr errichtet werden“, kündigt Stahl an.

Von Julia Gödde-Polley