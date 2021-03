Langenhagen

Die Stadtverwaltung investiert circa 1,7 Millionen Euro in die Hans-Böckler-Straße im Gewerbegebiet Brink. Auf einer Länge von etwa 750 Metern wird die Fahrbahn ausgebaut und der Straßenraum neu aufgeteilt, kündigt Rathaussprecherin Juliane Stahl an.

Ihren Angaben zufolge starten die Arbeiten am Montag, 22. März. „Sie werden bis Mitte nächsten Jahres andauern“, teilt die Stadtsprecherin weiter mit. Unter anderem ist geplant, die Fahrbahn sowie die Geh- und Radwege vom Grund auf zu erneuern. Auf der Westseite erhält die Hans-Böckler-Straße einen neu gestalteten Parkstreifen inklusive neuer Inseln für Pflanzen.

Arbeiten dauern bis Mitte nächsten Jahres

„Ich freue mich, dass wir noch vor Beginn des Straßenausbaus mit Aha eine gute Lösung gefunden haben, um in der Hans-Böckler-Straße wieder eine Wertstoffinsel anbieten zu können“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer jetzt bei der Vorstellung der Pläne. Denn nicht nur bei dem dortigen Supermarkt wurde diese abgebaut, sondern auch am nahen Standort Papenriede. Infolge dessen hätten sich zahlreiche Anwohner bei der Stadt gemeldet, die kritisierten, dass nun die Wege, insbesondere um Altglas entsorgen zu können, zu weit geworden seien, sagt der Verwaltungschef. „Neue Altglascontainer kommen, wenn der Ausbau abgeschlossen ist.“

Um bis dahin die Beeinträchtigung auf der Erschließungsstraße für das angrenzende Gewerbegebiet und die Anlieger so gering wie möglich zu halten, ist die Sanierung in mehrere Abschnitte unterteilt. Diese verlaufen Stahls Angaben nach von der Kastanienallee bis in Höhe Giesekenkamp sowie vom Giesekenkamp bis zum südlichen Ende der Hans-Böckler-Straße. „Entsprechend dem Baufortschritt ist deshalb lediglich eine halbseitige Sperrung erforderlich“, stellt die Rathaussprecherin in Aussicht. An der Baustelle werde der Verkehr mithilfe einer mobilen Ampel vorbeigeleitet.

Buslinie wird von Bau nicht beeinträchtigt

Auf die Route der Busse der Linie 616 wird sich die Baumaßnahme nicht auswirken. Das gelte auch dann, wenn „im Zuge der Maßnahme die Haltestelle Gieskenkamp verlegt und barrierefrei ausgebaut wird“, versichert Stahl. Erst wenn die Hans-Böckler-Straße eine neue Asphalt-Decke erhält, muss die Strecke für den Verkehr komplett gesperrt werden. „Diese Arbeiten sind derzeit für ein Wochenende zum Ende der Baumaßnahme geplant“, sagt die Sprecherin. Den Termin wird die Verwaltung zu gegebener Zeit unter anderem auf der Themenseite www.langenhagen.de/hans-boeckler-strasse des städtischen Internetauftritts mitteilen.

Anwohner der Hans-Böckler-Straße sowie die anliegenden Geschäftsleuten seien von der Stadtverwaltung bereits im Februar auf die bevorstehenden Arbeiten hingewiesen worden, betont die Rathaussprecherin.

Von Sven Warnecke