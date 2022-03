Langenhagen

Seit mehr zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Täglich erschüttern neue Nachrichten die Menschen in Deutschland, auch in Langenhagen. Die Stadt unterstützt die Ukraine nun durch die Bereitstellung von technischen Hilfeleistungen.

Konkret handelt es sich nach Angaben der Stadt um zwei Notstromaggregate, ein Hydraulikaggregat mit Schere und Spreizer, eine Säbelsäge und zwei Winkelschleifer. Die Geräte stammen aus dem Bestand der Feuerwehr Langenhagen und sind voll funktionsfähig. „Wir mussten sie nur aufgrund geänderter Unfallverhütungsvorschriften für unseren Betrieb außer Dienst stellen“, sagt Boris Ehrhardt, Leiter Ordnung und Sicherheit.

Geräte bereits auf den Weg gebracht

Die Bitte nach dieser Form der Hilfeleistung kam von ukrainischen Mitarbeitern des Rodizio-Geschäftsführers, Frederick Schäfer, in Langenhagen. Bereits Ende Februar organisierte der Gastronom einen Hilfstransport mit Sachspenden.

Am Donnerstag wurden die technischen Geräte an das Restaurant Rodizio übergeben und auf den Weg nach Polen gebracht. „In unserer Produktionsstätte in Breslau werden sie umgeladen und gehen von dort direkt nach Charkiw“, so Schäfer. Den Weitertransport übernehme eine Hilfsorganisation, deren Fahrzeuge ohne Wartezeiten an der Grenze durchfahren dürfen.

Bürgertelefon für Geflüchtete und Helfer

Die Stadt Langenhagen hat zudem ein Bürgertelefon für geflüchtete Menschen und Personen, die helfen möchten, eingerichtet. Erreichbar ist die Hotline unter (08 00) 7 30 70 00 immer von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr und 13 und 16 Uhr sowie am Freitag, Sonnabend und Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr.

Wichtigster Punkt sei aktuell die Suche nach Wohnraum sowie Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Wer Möglichkeiten zur Unterbringung von geflüchteten Menschen hat, der Stadt Wohnraum zur Anmietung zur Verfügung stellen kann oder übersetzen kann, wird gebeten, sich beim Bürgertelefon zu melden.