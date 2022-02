Langenhagen

Die Stadt Langenhagen muss an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Rathauses drei Bäume fällen. Es handelt sich um zwei Platanen und einen dreistämmigen Ahorn. Sie befinden sich im Fuß- und Radwegbereich vor dem Ratstrakt beziehungsweise an der E-Ladesäulen-Station.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 9. Februar, um 7 Uhr. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes fällen die Bäume mithilfe eines Hubsteigers und kürzen die Bäume sukzessive von oben ein. Voraussichtlich dauert dies einen Tag. Eventuell bedarf es eines weiteren Tages – auch um das Schnittgut entfernen zu können.

Sperrung der Parkplätze möglich

Die Bäume müssen weichen, weil im Zuge des Rathaus-Anbaus ein Teil der Hauptwasserleitung verlegt werden muss. Wie Enercity und Stadtverwaltung ermittelt haben, verläuft sie teilweise in der Fläche, auf welcher der Erweiterungsbau für das Rathaus entstehen soll. Die gefällten Bäume werden bei passender Gelegenheit durch Neuanpflanzungen ersetzt. Während der Maßnahme kann es zu geringen Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfahrende kommen. Die Parkplätze an der E-Ladesäulen-Station müssen wahrscheinlich gesperrt werden.

Weitere Fällungen von Bäumen sind nötig

Bereits am Montag, 7. Februar, sind weitere Grün- oder Fällarbeiten notwendig innerhalb von Zentrum und Kernstadt. Denn die Gutachten von zwei externen Baumsachverständigen waren eindeutig: Eine Roteiche an der Kastanienallee, eine Robinie an der Ostpassage sowie zwei Ahornbäume am Sonnenweg können trotz diverser Pflegemaßnahmen nicht gerettet werden. Ihre Standsicherheit ist laut Stadtverwaltung so stark eingeschränkt, dass die Sicherheit für Passanten nicht mehr gewährleistet werden kann. Sie werden ab Montag, 7. Februar, gefällt – und bei passender Gelegenheit, idealerweise an gleicher Stelle, durch Neuanpflanzungen ersetzt.

Die Standsicherheit der Robinien in der Ostpassage hatte die Stadtverwaltung zuvor mittels eines Zugversuches prüfen lassen. Quelle: Stadt Langenhagen

Am Sonnenweg sind Pilze der Grund, warum zwei Ahornbäume gefällt werden müssen. Beide weisen eine fortgeschrittene Holzfäule auf – bei einem ist sie verursacht durch den Brandkrustenpilz, bei dem anderen durch den Lackporling. Letzterer hat auch die Roteiche an der Kastanienallee befallen. Dort ist die Holzfäule mittlerweile großflächig, sodass auch dieser Baum nicht mehr standsicher ist.

Die von der Stadt beauftragte Fachfirma wird zudem zwei Robinien in Ost- und Südpassage um zwei Meter fachgerecht einkürzen. Dies reicht aus, wie sogenannte Zugversuche, mit denen die Standsicherheit der Bäume geprüft wird, Ende des vergangenen Jahres ergeben hatten. Eine dritte Robinie in der Ostpassage ist jedoch, wie erwähnt, ein von der Fällung betroffener Baum.

Von Stephan Hartung