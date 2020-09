Langenhagen

Die Stadt Langenhagen will wissen, was Kinder und Jugendliche vor Ort glücklich macht – und startet dazu eine Aktion zum Weltkindertag am 20. September. Bis zum Ende des Monats sollen Langenhagener Kinder und Jugendliche einzeln oder als Gruppe die Frage möglichst kreativ beantworten – etwa mit Straßenkreidebildern, Briefen oder einfach per E-Mail. Zudem soll es in den kommenden zehn Tagen in den Jugendtreffs, Kidsclubs und Gruppen im Haus der Jugend viele Aktionen zu der Thematik geben.

„Bedürfnisse der Kinder in der Corona-Zeit präsent machen“

„Gerade in der Corona-Zeit ist es wichtig, die Bedürfnisse und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen präsent zu machen und Positives in den Fokus zu setzen“, sagt Magdalena Freise, Sozialpädagogin im Haus der Jugend. „Außerdem hoffen wir auf viel Spaß und Freude an der kreativen Umsetzung eigener Ideen bei den Kids.“

Die Ergebnisse der Kreativaktion will die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt zusammenstellen und in einer Fensterausstellung sowie online präsentieren. Wer sich beteiligen möchte, kann seine Bilder, Briefe oder andere Werke fotografiert oder gescannt per E-Mail an KiJu@ Langenhagen.de senden oder persönlich im Haus der Jugend zu folgenden Öffnungszeiten abgeben: montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr.

Einverständniserklärung muss ausgefüllt werden

Weil alle Werke veröffentlicht werden sollen, bittet die Stadt darum, auf Gesichter der Urheber oder der umstehenden Personen zu verzichten. Für die Veröffentlichung muss zudem eine Einverständniserklärung ausgefüllt werden. Fragen zur Aktion beantwortet die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur unter Telefon (05 11) 73 07 99 50. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website www.kiju-langenhagen.de.

Von Sebastian Stein