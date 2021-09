Godshorn-Schulenburg

Seit Anfang August sind Bauarbeiter an die Berliner Allee zwischen Godshorn und Schulenburg angerückt. Im Auftrag der Langenhagener Rathausverwaltung wird die viel befahrene Straße aufwendig saniert – voraussichtlich bis März nächsten Jahres. Die Kommune investiert gut 1,4 Millionen Euro.

Doch mit Beginn der Arbeiten kommt es dort immer wieder zu brenzligen Verkehrssituationen mit Geisterfahrern, die die gesperrten Streckenabschnitte schlichtweg ignorieren. Zum Glück ist es bisher nur zu gefährlichen Begegnungen gekommen, Unfälle wurden noch keine registriert. Die Umstände werden auch regelmäßig von Anwohnern moniert.

Nun reicht es: Stadt und Polizei sagen unbelehrbaren Verkehrsteilnehmern den Kampf an. Nicht nur mit Kontrollen. Nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl soll eine zweite dort installierte Schranke für mehr Sicherheit zwischen der Magdeburger Straße und dem Weißen Weg sorgen. Zudem wird die östliche Zufahrt zum Wertstoffhof an der Berliner Allee vor dem ehemaligen Hallenfreibad Godshorn gesperrt.

Fehlverhalten einiger sorgt für weitere Sperrungen

„Durch das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern ergeben sich in der Baustelle Berliner Allee immer wieder brenzlige, in Teilen gefährliche Situationen“, berichtet Stahl weiter. Darauf habe die Stadt auch nach Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde reagiert. In der Folge wird am Weißen Weg in Höhe der Straße Am Moore eine weitere Schranke errichtet. Sie ergänzt eine dort bereits installierte Schranke, die lediglich Busse des öffentlichen Nahverkehrs durch den Weißen Weg in Richtung Berliner Allee fahren lässt.

Vom ehemaligen Hallenfreibad Godshorn geht es aktuell nur für Baufahrzeuge weiter. Quelle: Sven Warnecke

„Für den Individualverkehr gilt dort mit Beginn des Straßenausbaus zwischen Magdeburger Weg und Am Moore eine Einbahnstraßenregelung – in Richtung Osten, Weißer Weg“, ruft Stahl in Erinnerung. Eine Durchfahrt in diese Richtung ist weiterhin möglich. Die neue Schranke öffnet sich, wenn sie ein aus Richtung Berliner Allee kommendes Fahrzeug erfasst. „Nähert sich hingegen ein Fahrzeug von der anderen Seite, bleibt die Schranke zu und versperrt gemeinsam mit der vorhandenen Schranke die komplette Fahrbahnbreite“, erläutert die Rathaussprecherin die Technik. Ein Durchfahren des Schrankenbereichs ist somit aus Richtung Norden nur noch für Busse der Linie 480 möglich.

Stadt: Einige Autofahrer sind extrem leichtsinnig

„Die Berichte von der Baustelle und die Szenen, die sich uns bei Ortsterminen geboten haben, lassen uns keine andere Wahl, als diese drastische Reglementierung vorzunehmen“, sagt Boris Ehrhardt, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Langenhagener Rathaus. Diese Maßnahme zielt darauf ab, all jene Verkehrsteilnehmer auszubremsen, die bislang die Schranke ignoriert beziehungsweise umfahren haben. „Dieses Verhalten ist widerrechtlich und extrem leichtsinnig“, betont Ehrhardt. Denn in der Berliner Allee verengt sich zurzeit der befahrbare Teil der Fahrbahn erheblich. Und dieser ist dem Verkehr aus Richtung Westen von der Hannoverschen Straße kommend vorbehalten. „Umfährt also jemand die Schranke im Weißen Weg, hat dieses zur Folge, dass jenen, die den Baustellenbereich korrekt durchfahren, auf einmal ein Geisterfahrer entgegenkommt“, kritisiert Ehrhardt das leichtsinnige und vor allem gefährliche Gebaren.

Der Parkplatz des ehemaligen Hallenfreibades wird aktuell als Materiallager genutzt. Quelle: Sven Warnecke

„Statt der ausgeschilderten Umleitung zu folgen, nehmen diese Menschen in Kauf, andere zu behindern und auch zu gefährden“, berichtet Andreas Kästner aus der Langenhagener Abteilung Verkehr und Straße. Denn bei den Versuchen auf der engen Fahrbahn zu rangieren oder zurückzusetzen, ergeben sich für die Beteiligten und auch für die Baustellenarbeiter gefährliche Situationen. „In Gänze führt dieses dazu, dass die Arbeiten immer wieder kurz unterbrochen werden müssen.“

Ziel ist Fertigstellung im nächsten Frühjahr

Damit sich niemand auf Umwegen in den Baustellenbereich verirrt, sperrt die Stadt zudem die östliche Zufahrt über die Straße Am Kielenkamp zum Wertstoffsammelplatz Berliner Allee auf dem Parkplatz beim ehemaligen Schwimmbad. „Diesen können Fußgänger und Radfahrer noch aus Richtung Am Moore kommend erreichen“, wirbt Stadtsprecherin Stahl. Autos und Co. können ihn hingegen lediglich nur aus westlicher Richtung über die Hannoversche Straße und Berliner Allee anfahren.

Und weiter: Dieses Maßnahmenpaket soll nicht nur die Verkehrsgefährdungen reduzieren helfen, sondern vor allem auch dafür sorgen, dass die Arbeiten pünktlich zum nächsten Frühjahr abgeschlossen werden können – im Interesse aller.

Von Sven Warnecke