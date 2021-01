Engelbostel

„Die Politik muss Kinder- und Jugendarbeit mitfinanzieren“, sagt Friedhelm Grote ( SPD), stellvertretender Ortsbürgermeister von Schulenburg. Genau aus diesem Grund setzte er sich gemeinsam mit der Engelbosteler Ortsbürgermeisterin Bettina Auras für einen kommunalen Zuschuss der Diakonenstelle der Martinsgemeinde in Höhe von 7500 Euro pro Jahr ein – mit Erfolg. Der Rat der Stadt Langenhagen bewilligte der Kirchengemeinde einen „Martinsengel“, der sich um die Belange der Kinder und Jugendlichen in den beiden Ortschaften kümmert. Die Förderung ist zunächst auf drei Jahre beschränkt.

Die Idee für eine spendenfinanzierte Diakonenstelle sei bei einem Gespräch mit Auras und Grote während der Weihnachtsfeier 2019 entstanden, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke. Bei dem Gespräch sei es in erster Linie um die Jugendarbeit der Kirchengemeinde gegangen – in der Folge entstand aber auch die Idee eines kommunalen Zuschusses.

Anzeige

Lesen Sie auch: Martinskirche hat nun auch ein Lastenrad

„Kirche und Dorf können an einem Strang ziehen“.

Im Anschluss an das Gespräch verfasste CDU-Politikerin Auras dann eine entsprechende Referenz und Grote erwirkte in seiner SPD-Ortsfraktion einen Antrag auf einen finanziellen Zuschuss des Rates der Stadt Langenhagen. Die Schreiben halfen Müller-Jödicke auch bei der Antragstellung bei verschiedenen Stiftungen, bei denen der Kirchenvorstand die Diakonenstelle bewarb und sich um Fördergeld bemühte: „Das zeigt, dass Kirche und Dorf an einem Strang ziehen können“, ist Müller-Jödicke überzeugt.

Bereits im Sommer unterschrieb der neue „Martinsengel“, Merlin Langrehr, einen Fünf-Jahres-Vertrag und kümmert sich seitdem um die Kinder und Jugendlichen der Kirchengemeinde. „Der neue Diakon habe bereits einiges erreicht, lobt Auras. Neben Arbeitsgemeinschaften in der Grundschule soll Langrehr auch in den Neubaugebieten in Engelbostel und Schulenburg aktiv werden.

Vier Stiftungen fördern neue Diakonenstelle

Neben der Stadt Langenhagen wird die Stelle des Diakons von der Heinrich-Dammann-Stiftung, der Lotto-Sport-Stiftung sowie die Initiative edelKreis mitfinanziert. Außerdem erhält die Martinskirche Geld aus dem Fond „Missionarische Chance“.

Von Leona Passgang