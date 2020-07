Im Sommer 2021 wird der letzte Jahrgang seinen Abschluss an der Pestalozzischule in Langenhagen machen, danach ist Schluss. Hat die Förderschule deshalb jüngst in einer Präsentation der Stadt zur digitalen Ausstattung an den Schulen gefehlt? Oder wurde sie wegen der desolaten Ausstattung bewusst nicht erwähnt? Die Beteiligten können sich den Fauxpas jedenfalls nicht so recht erklären.