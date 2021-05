Langenhagen

Schon seit mehreren Monaten liegt ein Thema auf dem Tisch der Langenhagener Politikerinnen und Politiker, von dem viele Familien in der Corona-Krise finanziell betroffen sind. Erst nach mehreren Anläufen hat der Rat nun beschlossen, dass die Stadt rückwirkend die Gebühren für Krippe und Hort auch in der Notbetreuung erlässt. Bislang hatte die Stadt lediglich auf die Gebühren der Eltern verzichtet, deren Kinder ohnehin nicht für einen Betreuungsplatz in Frage kamen. Die Entscheidung in der vergangenen Ratssitzung kam deshalb überraschend, weil sich das Gremium erst vor einem Monat noch für das Gegenteil ausgesprochen hatte.

Ratsmitglied Eilers scheiterte mit nahezu identischem Antrag

Damals hatte Ratsmitglied Andreas Eilers von der Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL) einen Antrag gestellt, wonach rückwirkend ab Jahresbeginn konsequent alle Eltern während der eingeschränkten Corona-Lage keinen Beitrag mehr für einen Betreuungsplatz zahlen sollten. Die Stadt rechnete vor, wie viele Tausend Euro dies monatlich kosten würde. Zudem hatte Sozialdezernentin Eva Bender erklärt, dass die Notbetreuung seit Jahresbeginn mit einer normalen Situation annähernd vergleichbar sei. Die großen Parteien aus SPD und CDU lehnten den Antrag von Eilers ab.

Gut vier Wochen später hat sich eine nahezu identische Beschlussvorlage auf der Tagesordnung des Rates wiedergefunden. Thema: Gebührenverzicht für Krippen- und Hortkinder in der Notbetreuung. Der einzige Unterschied: Als Anfangspunkt der Gebührenbefreiung wird März statt Januar genannt. Dieses Mal hatte jedoch die Stadt selbst die Vorlage eingebracht. Und der Rat stimmte einhellig zu – inklusive SPD und CDU, die sich zuvor noch dagegen ausgesprochen hatten. Eilers selbst vermutet, dass die Verwaltung nun selbst erkannt habe, dass er mit seinem Antrag recht gehabt habe. Politisch sei der Antrag im Kommunalwahljahr wohl zunächst verhindert worden, weil er von seiner Partei gekommen sei.

Kitas öffnen wohl ab 10. Mai wieder

Sozialdezernentin Bender nennt auf Anfrage dieser Zeitung allerdings Gründe, die zur Neubewertung der Situation geführt hätten. Neu sei etwa, dass die Stadt zusätzliche Angebote für Kinder ohne Betreuungsplatz geschaffen hätte und dafür wiederum das Angebot in der Notbetreuung leicht reduziert worden sei. Eine gerechte Gebührenerhebung sei deshalb kaum mehr möglich gewesen. „Vor diesem Hintergrund ist der Erlass der Gebühren ab März vertretbar“, so Bender. Die Sozialdezernentin betont aber auch, dass die Anpassungen der Betreuungszeiten immer nur in Abstimmung mit dem Elternrat erfolgt seien.

Durch die Entscheidung des Rates verdoppelt sich nun der monatliche Gebührenausfall für die Stadt von 117.500 Euro rückwirkend seit März auf 235.000 Euro. Die Stadt will die Gebühren und Essensentgelte den Eltern erstatten und bis zum Ende des Monats, in dem die Betriebsuntersagung aufgehoben wird, nicht erheben. Wie das Niedersächsische Kultusministerium am Dienstag verkündete, wird dieser Monat wohl schon der Mai sein. Ab Montag, 10. Mai, sollen die Kitas bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 wieder für alle Kinder öffnen. „Mit dieser Entwicklung werden auch die Gebühren wieder erhoben“, erklärte Bender.

Von Sebastian Stein