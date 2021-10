Langenhagen

Wer kennt es nicht? Der Personalausweis ist abgelaufen und es muss ein neuer beantragt werden. Also geht es zum Bürgerbüro in die Warteschlange, denn die Stadt benötigt eine Unterschrift zur Identifikation. In Langenhagen ist der Gang zum Rathaus ab sofort nicht mehr nötig. Bequem können Bürgerinnen und Bürger von Zuhause jegliche Anträge einreichen.

Dies ist dank der Anbindung des Servicekontos des Landes Niedersachsen an das Verwaltungsportal der Stadt Langenhagen möglich. So kann sich jeder mit einem persönlichen Konto online ausweisen und digital unterschreiben.

„Ich freue mich, dass mit dem Servicekonto die weitere Digitalisierung in Niedersachsen Fahrt aufnimmt und Langenhagen die erste Kommune in der Region Hannover ist, die angeschlossen wurde“, kommentiert das Bürgermeister Mirko Heuer. Für die meisten Dienstleistungen der Stadt im Serviceportal ist keine Identifikation notwendig. Sie konnten schon vor der Anbindung des Servicekontos genutzt werden.

Monatlich erweitert die Stadt nun die im Serviceportal angebotenen Dienstleistungen um jene, die ein Servicekonto benötigen. „Wir wollen alle kommunalen Verwaltungsleitungen so schnell wie möglich auch digital anbieten und nicht bis Ende 2022 warten, bis uns das Onlinezugangsgesetz für OZG-Leistungen dazu verpflichtet“, sagt Ralph Gureck, Leiter Kommunikation und Marketing der Stadt.

Nummer ziehen und warten: Das ist im Langenhagener Rathaus ab sofort nicht mehr notwendig. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Mit Benutzernamen und Passwort Anträge stellen

Alle in Niedersachsen wohnenden Personen können sich unter servicekonto.niedersachsen.de kostenlos ein Servicekonto anlegen. Das Land bietet dafür zwei verschiedene Sicherheitsstufen an: normal und hoch. Für ein Servicekonto mit normaler Sicherheit müssen die Bürgerinnen und Bürger lediglich eine gültige E-Mail-Adresse besitzen. Zudem müssen sie Angaben zur eigenen Person sowie einen Benutzernamen und ein Passwort bereitstellen. Das Servicekonto Plus bietet die höchste Sicherheit. Für die Registrierung eines solchen Kontos muss ein gültiger Personalausweis genutzt werden.

Nicht mehr als eine Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort ist notwendig, um Anträge mit dem Servicekonto rechtssicher einzureichen. Das Servicekonto Plus hingegen setzt die Online-Ausweisfunktion der neuen Personalausweise voraus. Abhängig von der jeweiligen Sicherheitsstufe gelten die im Serviceportal eingereichten Anträge entweder als rechtsverbindlich oder direkt als unterschrieben. Außerdem erleichtert ein Servicekonto die Kommunikation zwischen Einzelpersonen und den Behörden.

Im Postfach des Kontos können Anträge, Bescheide und sonstige Dokumente elektronisch empfangen werden. Auf diesem Wege können auch Antworten und Fragen gesendet werden.

Von Max Baumgart