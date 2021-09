Langenhagen

Die Frage nach der Wehmut kann sie sofort beantworten. „Klar, natürlich ist die vorhanden. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Heike Brück-Winkelmann. Die langjährige Leiterin des Stadtarchivs Langenhagen freue sich, nach dem Ende ihrer Berufslaufbahn mehr Freizeit zu haben. Dennoch falle ihr der Abschied von den Kollegen und ihrem Arbeitsplatz schwer. Für das Stadtarchiv war sie seit 36 Jahren tätig.

Am 28. September hatte Brück-Winkelmann ihren letzten Arbeitstag. Durch den Abbau von Überstunden und Resturlaubstage hat sie nun fünf Wochen frei, am 1. November beginnt der passive Teil der Altersteilzeit. Zum 1. Februar 2024 tritt die promovierte Historikerin dann offiziell in den Ruhestand ein. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger steht noch nicht fest, sie oder er soll am 1. Januar 2022 beginnen.

Dieses Bild stammt von 2016 und zeigt Heike Brück-Winkelmann zusammen mit Joachim Vogler. Beide engagieren sich ehrenamtlich für das Projekt „Ganz Langenhagen ist ein Museum“ (GLIEM). Das möchte die Ex-Stadtarchivleiterin auch weiterhin tun. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Als ABM-Kraft sofort zur Chefin geworden

Brück-Winkelmann stammt aus Bremerhaven. „Ich hätte als Zugereiste nie gedacht, dass ich so lange hier in der Region bleibe“, sagt sie und lacht. Das Studium wies ihr den Weg nach Hannover – zur historischen Fakultät am Schneiderberg. Am 1. Dezember 1985 trat sie als 27-Jährige eine Stelle beim Stadtarchiv Langenhagen an, damals als sogenannte ABM-Kraft (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme). Sie leitete das Archiv sofort – weil es bis dahin nur ehrenamtlich betrieben worden war. Was Brück-Winkelmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte: Dort sollte sie in dienstlicher Hinsicht für immer bleiben. Drei Jahre später erfolgte die Umwandlung der ABM- in eine Vollzeitstelle.

Faszination Götz von Berlichingen

Um zu erklären, was sie einst für Geschichte begeistert habe, erzählt die Historikerin von ihrer Kindheit. „Bei uns gab es früher in der Familie erst sehr spät einen Fernseher. Meine Mutter hat immer tolle und interessante Geschichten erzählt“, erinnert sich die heute 63-Jährige. Als eine Art Schlüsselmoment bezeichnet sie die Erzählungen ihrer Mutter über Götz von Berlichingen, dem „Ritter mit der eisernen Hand“. Bei einem Urlaub im Odenwald stellte sie als damals Sechsjährige erstaunt fest, dass es die Originalschauplätze wirklich gegeben hat. „Das hat mich fasziniert, zumal mir diese Geschichte dann später als Schülerin der Mittelstufe wieder begegnet ist.“

Amerikaner vergießen Tränen am Taufbecken in Engelbostel

Geschichten, die Geschichte beinhalten, haben Brück-Winkelmann auch als Historikerin beim Stadtarchiv begeistert. Die zweifache Mutter berichtet von der Kontaktaufnahme einer amerikanischen Familie, aus der der 1957 geborene Nasa-Astronaut Daniel W. Bursch stammt. Die Familie betrieb Ahnenforschung und fand heraus, dass fünf Generationen zuvor einige Vorfahren in Engelbostel gelebt hatten. „Sie hatten Tränen in den Augen, als wir in Engelbostel in der Kirche am Taufbecken standen und sie gesehen haben, wo ihre Urahnen getauft wurden“, berichtet Brück-Winkelmann. „Man sieht: Geschichte gehört zum Leben einfach dazu.“

Im Jahr 2011: Heike Brück-Winkelmann zeigt auf der von 1871 stammenden „Kur-hannoverschen Karte“ das damalige Langenhagen. Quelle: Philipp von Ditfurth (Archiv)

Ehrenamtliche gründeten Stadtarchiv

Das Stadtarchiv Langenhagen gibt es seit 1956, damals entstanden aus einer Gruppe von Ehrenamtlichen der Volkshochschule. Von 1985 bis 1993 befand es sich in der Hermann-Löns-Schule, bis 2014 dann im Rohdehof und seitdem im Eichenpark. Brück-Winkelmann erlebte in ihrer langen Amtszeit außer diesen Umzügen auch den Beginn der Digitalisierung. „Wir haben noch lange mit Karteikarten gearbeitet. 2001 haben wir den ersten Computer bekommen – für sechs Mitarbeiter“, sagt Brück-Winkelmann und lacht. „Bis jeder einen eigenen Computer hatte, hat es noch gedauert.“

Historikerin arbeitet weiter bei „GLIEM“ mit

Demnächst steht für sie also mehr Freizeit auf dem Programm. Und wieder interessiert sie sich für die Menschen und deren Geschichte – in diesem Fall für den im 19. Jahrhundert tätigen Entdecker und Afrika-Reisende Carl Claus von Decken. „Ich möchte gern Forschungen anstellen über ihn“, sagt Heike Brück-Winkelmann. Auch für das Projekt „Ganz Langenhagen ist ein Museum“ (GLIEM) will sie sich weiter engagieren – nicht zuletzt, weil ihr das Leben und Arbeiten in dieser Stadt so gefallen haben. „Für das Vertrauen der Bürger kann ich mich nur bedanken“, sagt Brück-Winkelmann. „Das gilt auch für die Stadt, dass sie mir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht hat.“

Von Stephan Hartung