Langenhagen

Eine anrollende Stadtbahn hat am Mittwochmittag an der Station Langenhagen-Zentrum eine Fußgängerin erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich, wurde aber nicht überrollt. Sie kam ins Krankenhaus.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 11.50 Uhr unmittelbar an der Bahnstation Langenhagen-Zentrum. Der Polizei zufolge wollte die 59 Jahre alte Fußgängerin die Gleise der Üstra in Richtung der Bothfelder Straße überqueren – unmittelbar vor einer gerade anrollenden Stadtbahn, die in Richtung Endhaltestelle unterwegs war. Laut einem Polizisten, der zum Unfallzeitpunkt zufällig vor Ort war, missachtete die Frau das Warnklingeln des Bahnfahrers. Auch der Warnruf eines anderen Passanten konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Die anfahrende Bahn touchierte die Fußgängerin.

Anzeige

Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich vor Ort um die Verletzte. Nach der Erstversorgung brachten sie sie in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover und Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der MHH sicherten Spuren und vermaßen die Unfallstelle. Die Stadtbahnstrecke blieb für etwa eine Stunde gesperrt.

Von Frank Walter