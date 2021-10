Langenhagen

Die Bahnen der Stadtbahnlinie 1 fahren wegen Gleisbauarbeiten in Langenhagen ab Sonnabend, 9. Oktober, 21 Uhr, nur noch bis zur Haltestelle Zentrum. Die Haltestelle Kurt-Schumacher-Allee und der Endpunkt Langenhagen entfallen bis Sonntag, 24. Oktober, Betriebsschluss. In dieser Zeit richtet die Üstra einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

So funktioniert der Schienenersatzverkehr

Am Halt Langenhagen/Zentrum müssen Nutzerinnen und Nutzer die Bahn verlassen und in die Ersatzbusse umsteigen. Die Fahrt führt dann zu den beiden verbliebenen Haltestellen in Langenhagen. Die Haltestellen für den Ersatzverkehr befinden sich laut Üstra in unmittelbarer Nähe zu den Stadtbahnhaltestellen. Um die Anschlüsse im Zentrum sicherzustellen, hat der Betreiber den Fahrplan leicht abgewandelt: Die Ersatzbusse am Endpunkt Langenhagen fahren ganztägig bis zu drei Minuten vor der planmäßigen Abfahrtszeit los.

Die Üstra bittet die Fahrgäste, in diesen zwei Wochen etwas mehr Fahrzeit einzuplanen. Zudem ist die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen aus Platzgründen nicht möglich.

Von Sebastian Stein