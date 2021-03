Langenhagen

Ab Freitag, 12. März, darf die Stadtbibliothek Langenhagen wieder öffnen. Wie Rathaussprecherin Juliane Stahl am Mittwoch mitteilt, freut sich das Team der kommunalen Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 6 darauf, nach Monaten endlich die Leserinnen und Leser wiederzusehen. „Es gibt viele neue Bücher und Medien zu entdecken, die in den vergangenen Wochen in den Bestand eingearbeitet worden sind und nun darauf warten, ausgeliehen zu werden“, sagt die Sprecherin.

Ansturm vermeiden: Rückgabefrist wird verlängert

Um einen größeren Ansturm an den ersten Tagen zu vermeiden, wurde die Frist zur Rückgabe für alle Medien bis zum 21. April verlängert. Für alle, die vielleicht aus zeitlichen oder gesundheitlichen Gründen noch den Bestell- und Abholdienst nutzen möchten, gibt es das Angebot weiterhin. Die Medien können per E-Mail an stadtbibliothek@langenhagen.de einen Tag vorher bestellt werden und dann während der Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend zwischen 9 und 14 Uhr abgeholt werden.

Es gelten zudem weiterhin die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen, betont Stahl. Dazu zähle etwa der Abstand zwischen den Besuchern von 1,5 Metern, das Tragen von medizinischen Masken – ohne Ventil – sei ebenfalls Pflicht, und der Aufenthalt in der Bibliothek dürfe nur zur Medienabgabe und Medienauswahl dienen. Die maximale Anzahl an Besuchern werde wie bisher über die Benutzung der Einkaufskörbe geregelt.

Von Sven Warnecke