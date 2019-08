Langenhagen

Die Stadtbibliothek hat in der Sommerpause die neue Abteilung Biografien geschaffen. Im Obergeschoss wurde Platz für 1300 Titel geschaffen. Nach Angaben von Sabine Kerber, Leiterin der Stadtbibliothek, ist so ein lange gehegter Wunsch der Leser in Erfüllung gegangen. Biografien, Autobiografien und biografische Romane stehen nun an einer Stelle und können so leichter gefunden werden.

Zudem bietet die Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 6 ab sofort die Ausleihe von Spielen für Nintendo Switch an. Auf www.nbib24.de erhalten Nutzer mit einem entsprechenden Leserausweis im Internet zudem Zugriff auf ein umfassendes Angebot an aktuellen Bestsellern, Biografien, Reise- und Sprachführern, Tageszeitungen, Zeitschriften und E-Audios.

Die Stadtbibliothek residiert im Stadthaus. Quelle: Sven Warnecke

Stadtbibliothek besteht seit 70 Jahren

Für Mittwoch, 28. August, lädt die Stadtbibliothek zu einer bunten Lese-Party ein. Damit feiert sie ihr 70-jähriges Bestehen. Los geht es um 15 Uhr mit einem Bilderbuchkino. Da auch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ in diesem Jahr einen runden Geburtstag hat – vor 50 Jahren erschien das Bilderbuch des US-Kinderbuchautors und -illustrators Eric Carle erstmals – gibt es in der Bücherei dazu passend Raupenbastelspaß und ein Schmetterlingsquiz, kündigt Kerber an. Zudem werden Brettspiele und Tischfußball, Kaffee und Kuchen sowie Saft und alkoholfreie Cocktails angeboten.

Die Stadtbibliothek wurde am 28. August 1949 – an Johann Wolfgang von Goethes 200. Geburtstag – in Langenhagen gegründet und startete ihre Ausleihe mit 900 von der Bevölkerung gespendeten Büchern, sagt Kerber. Nach diversen Stationen im alten Rathaus am Langenforther Platz, an der Kastanienallee und im heutigen VHS-Treffpunkt befindet sich die Ausleihe seit 1999 im Stadthaus an der Konrad-Adenauer-Straße.

Von Sven Warnecke