Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die Unabhängigen fordern von der Langenhagener Stadtverwaltung, kurzfristig Bäume unter Schutz zu stellen, die einen Stammumfang von 100 Zentimetern und mehr, gemessen in einer Höhe von einem Meter über dem gewachsenen Erdboden, haben. Diese sollen als geschützte Landschaftsbestandteile deklariert werden. Bei Bäumen mit mehreren Stämmen wird die Summe der Umfänge zugrunde gelegt, sofern einer der einzelnen Stämme einen Umfang von mindestens 30 Zentimetern aufweist. Einzig Pflanzen in Baumschulen und Gärtnereien, die den Erwerbszwecken dienen, sollen vom Schutz ausgenommen werden. Strafen für das unerlaubte Absägen soll es auch geben. Neben Geldbußen von bis zu 5000 Euro soll zudem die Auflage für eine Nachpflanzung damit verbunden werden können. Ungeachtet der kurzfristigen Unterschutzstellung von Bäumen wird die Stadtverwaltung aufgefordert, für den Klimaschutz eine Baumschutzsatzung für Langenhagen zu entwerfen.

Die SPD hat einen eigenen Antrag in Sachen Baumschutz gestellt, macht diesen aber an bestimmten Pflanzenarten fest. Merkmal zu schützender Bäume soll nach Ansicht der Sozialdemokraten ein Stammumfang von 130 Zentimetern und mehr sein, ebenfalls gemessen in einem Meter Höhe. Und weiter: Die Vorgaben sollen sich an der Baumschutzsatzung der Gemeinde Isernhagen orientieren, zusätzlich aber unterstützende Elemente der Stadt Langenhagen enthalten. Dazu wird eine Pflegekostenbeteiligung gezählt ebenso wie das Zurverfügungstellen von Flächen für Ausgleichspflanzungen. Das alles soll „zu einer deutlichen Akzeptanz in der Bevölkerung führen“, heißt es in dem SPD-Antrag. Und: Wenn Bäume Wohnraum verschatten, soll das Fällen auch eines geschützten Baumes möglich bleiben.

Über beide Anträge berät der Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag, 29. Oktober, in öffentlicher Sitzung. Das Gremium kommt um 18 Uhr im Theatersaal, Rathenaustraße 14, zusammen. Bereits eine Stunde vorher tagt der Fachausschuss an gleicher Stelle zusammen mit dem Verkehrs- und Feuerschutzausschuss. Einziger Tagesordnungspunkt ist der Ausbau der Straße Handelshof sowie die Umgestaltung der Fläche der ehemaligen Gärtnerei Grünwald zwischen Markthalle und Stadtbahnhaltestelle Langenhagen/Zentrum. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Bürger Fragen stellen.