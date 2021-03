Langenhagen

Es kehrt ein Stück Normalität zurück: Die Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen hat für die anstehenden Osterferien ein buntes Programm zusammengestellt – natürlich coronakonform. 15 Projekte stehen in der Zeit vom 29. März bis zum 9. April zur Auswahl. Dafür können sich Kinder und Jugendliche ab Montag, 8. März, im Haus der Jugend am Langenforther Platz anmelden.

Mit verschiedenen Projekten wie Nähen, Holzwerkstätten, Kochen, Katzen-Workshop, Osterhasen-Werkstatt, Kosmetik herstellen, Upcycling, Inlinerkurs, Minetest und Rap-Workshop gibt es viele Aktionen, die durchaus die unterschiedlichen Geschmäcker treffen dürften, hoffen die Veranstalter. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Pandemie finden die Projekte in kleinen Gruppen statt, daher ist die Zahl der Teilnehmenden geringer als sonst.

Anmeldungen ab Montag, 8. März, möglich

Persönliche Anmeldungen für die Projekte nimmt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur ab dem 8. März, im Haus der Jugend entgegen: montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, werden am Montag nur die Anmeldung für die erste Ferienwoche entgegengenommen. Ab Dienstag können dann alle Projekte gebucht werden. Auch Reservierungen per E-Mail an kiju@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73079950 sind möglich. Ausführliche Informationen gibt es in einem Flyer, der in allen Langenhagener Grundschulen, im Rathaus und natürlich im Haus der Jugend ausliegt. Ein Blick auf die Internetseite der Stadt Langenhagen www.langenhagen.de hilft ebenfalls für einen Überblick über die Angebote.

Von Sven Warnecke