Langenhagen

Das Ehrenamt ist wichtig – deshalb „verdient es auch Wertschätzung“, daran ließ in der letzten Ratssitzung dieser Legislaturperiode in Langenhagen der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning, keinen Zweifel. Und aus diesem Grund war er am Montagabend in den Theatersaal gekommen. Um wertzuschätzen. Erfahren durften das Willi Minne, Dirk Musfeldt und Elke Zach. Alle drei haben sich 25 Jahre und mehr in der Kommunalpolitik für Langenhagen eingesetzt.

Sozialdemokratin Zach erhielt von Arning angesichts ihrer vielfältigen Ehrenämter, ob etwa bei der Tafel oder in der Flüchtlingshilfe noch das verbale Prädikat einer „vielfach Engagierten“. Bürgermeister Mirko Heuer sprach gar von der „sozialen Ader“ der SPD in der Stadt.

Ratsleute für langjährige Verdienste geehrt

Nach so vielen lobenden Worten ist normalerweise in den Sitzungen der Langenhagener Kommunalpolitik Schluss. Doch nicht am Montag. Denn Heuer ergriff erneut das Wort. Sehr persönlich, teils auch launig ehrte der Verwaltungschef langjährige Ratsmitglieder für zehn und mehr Jahre. Dazu zählen etwa Wilhelm Behrens, Ute Biehlmann-Sprung, Matthias Gleichmann, Jens Mommsen, Anja Sander und Frank Stuckmann. Neben den launigen Worten bekamen sie die Silberne Ehrennadel der Stadt Langenhagen. Heinrich Kohne und Gudrun Mennecke wurden gar für 20 Jahre ausgezeichnet

Vertreter des Bürgermeisters ziehen sich zurück

Doch nicht nur das. Ehrungen erfuhren auch die Ratsleute, die nicht erneut zur Kommunalwahl im September angetreten waren und nun aus dem Gremium ausscheiden. Heuer sprach in der Folge von einer „Zäsur“. Denn allein mit Willi Minne (SPD) nach 25 Jahren und Bernhard Döhner (CDU) nach 30 Jahren ziehen sich gleich zwei Stellvertreter des Bürgermeisters zurück. Eine Nachfolge steht indes noch nicht fest. Sowohl die Sozialdemokraten wie auch die Christdemokraten befinden sich nach Auskunft der Fraktionsvorsitzenden noch in Beratungen dazu.

Die beiden stellvertretenden Bürgermeister Willi Minne (links) und Bernhard Döhner (rechts) werden vom wiedergewählten Amtsinhaber Mirko Heuer verabschiedet. Quelle: Sven Warnecke

Einzig die Grünen haben sich entschieden – vorausgesetzt, sie dürfen als erneut drittstärkste Kraft wieder einen stellvertretenden Bürgermeister oder -meisterin stellen. Denn die Partei hat sich nach Auskunft vom künftigen Fraktionschef Wilhelm Zabel, der Dirk Musfeldt ab November ersetzt, bereits auf die bisherige Amtsinhaberin Ulrike Jagau verständigt und werden diese vorschlagen.

Neben Döhner, Minne und Musfeldt scheidet mit Dietmar Grundey der langjährige Schulenburger Ortsbürgermeister ebenfalls aus eigenen Stücken aus der Politik aus. „Du bist Schulenburg“, lobte Heuer seinen Parteifreund. Immerhin habe dieser 40 Jahre aktiv im Ortsrat mitgewirkt, seit 15 Jahren auch im Rat, genau so lange als Ortsbürgermeister. „Du hinterlässt große Fußstapfen für deinen Nachfolger“, befand der Langenhagener Verwaltungschef.

Harsche Kritik an mieser Stimmung in der Politik

Aus dem Rat scheiden zudem Wilhelm Behrens von den Unabhängigen, Achim Hinz und Herbert Klever von der AfD, Peter Gaschko (parteilos), Marc-Dennis Münkel, Reinhard Grabowsky und Heinz Schaper von der CDU, Timo Schubert von der BBL sowie Wolfgang Kuschel von der SPD aus.

Zur Galerie Neben Ehrennadeln und Urkunden gibt es auch Rathaushonig, Blumen und Präsentkörbe.

Letzterer nutzte als langjähriger Fraktionschef und Ratsvorsitzender seine Verabschiedung, um den nachfolgenden Kommunalpolitikern noch mahnende Worte ins Stammbuch zu schreiben. Einerseits falle ihm der Abschied nach all den Jahren nicht leicht. Andererseits sei die sich nun dem Ende neigende Ratsperiode „entnervend“ gewesen.

Kuschel rief zum Widerstand gegen all jene Ratsvertreter auf, die aus purer „Selbstverliebtheit“ die Redezeiten überstrapazierten und sich vornehmlich durch permanente, vor allem persönliche Angriffe hervorgetan hätten.

Minne: Polemik und Hetze sind fehl am Platz

In das gleiche Horn stieß Musfeldt in seinen Abschiedsworten. „Wenn Ratsarbeit krank macht, ist eine Grenze überschritten“, mahnte der Grüne. Vielmehr müsse es bei aller lebhafter Diskussion immer darum gehen, „Kompromisse zu finden, um die Stadt voranbringen“. Das konnte Minne nur bestätigen. „Denken Sie daran, das ist kein Boxen oder Hammerwerfen“, meinte der Sozialdemokrat in Anspielung auf seinen langjährigen Vorsitz im Langenhagener Sportausschuss. Er warb vielmehr um mehr Respekt und Toleranz zum Wohle der Stadt. „Polemik und Hetze“ seien dort fehl am Platz.

Von Sven Warnecke