Langenhagen

Die Stadt hat eine Auswahl an Bürgern gezielt angeschrieben und in zehn Sprachen befragt, wie und wo sie sich informieren – und was besser laufen könnte in Langenhagen. Zwischen Februar und Ende April haben 1008 Menschen anonymisiert auf das Schreiben reagiert und geantwortet. Mit den Ergebnissen versucht die Verwaltung nun Schritt für Schritt Lösungen zu erarbeiten, wie die Kommune die eigenen Kommunikationswege verbessern kann.

Die große Zahl Teilnehmender, aber auch die vielen positiven Rückmeldungen hätten gezeigt, dass die Menschen in Langenhagen gehört werden wollten, berichtet nun die Integrationsbeauftragte im Rathaus, Justyna Scharlé. Speziell freue sie sich sehr, „dass wir so viele wichtige Rückmeldungen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ erhalten haben. „Wir werden an Mindeststandards für Mehrsprachigkeit arbeiten, um dieser Zielgruppe die Erstorientierung in unserer Stadt zu erleichtern“, sagt Scharlé.

Mindeststandards für Mehrsprachigkeit erarbeiten

Die Idee der Umfrage sei im Integrationsbereich entstanden. „Wir wollten erfahren, welche Kommunikationswege Menschen bevorzugen, die die deutsche Sprache erst lernen. Schnell wurde uns allerdings klar, dass eine barrierefreie Kommunikation für alle Bürgerinnen und Bürger in Langenhagen wichtig ist“, erläutert Scharlé. So sei die Kooperation mit der Inklusionsbeauftragten Sabine Hettinger und eine Umfrage für alle Einwohnerinnen und Einwohner entstanden.

Die Ergebnisse seien nach verschiedenen Kriterien ausgewertet worden. „So konnten wir beispielsweise feststellen, welche Personengruppen über das direkte Anschreiben in Papierform deutlich besser zu erreichen waren als über die herkömmlichen Kommunikationskanäle wie die Homepage, E-Mail-Verteiler, soziale Medien und die Presse“, sagt Alexandra Wentzel aus dem Integrationsbüro. Die genauen Ergebnisse der Umfrage können Interessierte unter www.langenhagen.de/umfrage-ergebnisse oder in Papierform im Rathaus einsehen.

Stadt will künftig häufiger Umfragen starten

Für die Stadt ist die Erkenntnis wichtig, dass die Umfrage als Kommunikationsinstrument Anklang gefunden zu haben scheint. Deshalb sollen direkte Anschreiben künftig häufiger genutzt werden, ergänzt Bürgermeister Mirko Heuer. „Dank des Feedbacks können wir die Priorisierung einiger Projekte besser an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen“, betont er. Dazu gehöre etwa auch die Erweiterung der Suchfunktion auf der Internetseite www.langenhagen.de. Daran werde aktuell gearbeitet – genau wie am Veranstaltungskalender der Stadt. Dieser sei für Vereine und Verbände aktuell noch mit zu viel Arbeit und Zeit verbunden, um etwa einen Termin einzustellen, meint der Verwaltungschef.

„Weiterhin werden wir einen neuen Flyer ,Langenhagen berät‘ bis Ende des Jahres erstellen. Dieser wird sowohl online als auch in Papierform auf Deutsch und weiteren Sprachen zur Verfügung stehen und eine bessere Übersicht über die Beratungslandschaft in Langenhagen geben“, kündigt Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender an.

Senioren werden angeschrieben

„Gute und barrierefreie Kommunikationswege“ seien der Verwaltung wichtig, so der Bürgermeister. „Wir wollen auf jeden Fall weiterhin im Dialog bleiben und verschiedene Zielgruppen aktiv über diverse Beteiligungsformate erreichen“, sagt Heuer. Das habe sich bereits bei der Veranstaltung zur Schulkinderbetreuung in Kaltenweide oder bei der aktuell noch laufenden Umfrage zum Schulschwimmen herauskristallisiert. Für den Herbst kündigt er die nächste Befragung an – dann sollen Seniorinnen und Senioren sagen, wie es sich als älterer Mensch in Langenhagen lebt.

Von Sven Warnecke