Langenhagen

Für viele Langenhagener gehört der Gottesdienst im Stadtwald seit vielen Jahren zu Heiligabend wie Kerzenlicht und Weihnachtslieder. Alljährlich versammeln sich dort am Nachmittag des 24. Dezember mehrere Hundert Menschen, um die Weihnachtsgeschichte zu hören und gemeinsam zu singen und zu beten. In diesem Jahr kann der Gottesdienst aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht wie gewohnt stattfinden.

„Die ganz besondere Stimmung des Stadtwaldes am Heiligen Abend wird es aber trotzdem geben“, sagt Ole Mewes von der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. „Am 24. Dezember um 15.30 Uhr wird auf unserem Youtube-Kanal eine Andacht aus dem Stadtwald veröffentlicht.“

Und auch auf das Licht aus Bethlehem, das in Windlichtern weitergegeben wird, muss in diesem Jahr niemand verzichten. „Überall im Kirchenkreis werden junge Menschen an öffentlich zugänglichen Orten ab 16 Uhr das Licht bereitstellen und es so in die gesamte Region tragen“, sagt Mewes.

Erhältlich ist das Licht aus Bethlehem in Engelbostel (Kirchstraße 75, gegenüber der Kirche), in Bissendorf (Am Kummerberg 2, an der Kirche), in Langenhagen (An der Neuen Bult/Bereich des Gottesdienstes und Beckerwiese 2), in Kirchhorst (Großhorst 18, gegenüber der Firma Flottmann) sowie in Mellendorf (Pechriede 3a).

Von Frank Walter