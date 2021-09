Langenhagen

Die Klima- und Umweltschutzleitstelle der Stadt Langenhagen lädt für Dienstag, 14. September, zum ersten digitalen Solar-Stammtisch ein. Los geht es um 18 Uhr.

„Das Thema Solarenergie ist für viele Bürgerinnen und Bürger sehr interessant und bietet die Möglichkeit, den mit einer Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach erzeugten Strom selbst im Haus zu nutzen“, heißt es von den Veranstaltern. Auch Mieter können zum Beispiel mit einer Balkonsolaranlage ihre Stromkosten senken.

Interessenten können Themen selbst bestimmen

Eingeladen sind alle Langenhagenerinnen und Langenhagener, die sich mit der Installation einer eigenen Solaranlage beschäftigen oder bereits eigenen Solarstrom oder Solarwärme nutzen und ihre Erfahrungen dazu austauschen möchten. Zusätzlich gibt es Informationen zur Entwicklung der Solaranlagen in Langenhagen in den vergangenen 20 Jahren, wie die Stadt selbst den Ausbau der erneuerbaren Energien umsetzt und zur Förderlandschaft für Solarthermie- und Solarstromanlagen. So nimmt die Kommune etwa am „Wattbewerb“ teil.

Fragen und Themenwünsche der Teilnehmenden sind willkommen und sollen bei weiteren Treffen mit Experten aufgegriffen werden. Christine Pfülb und Marlies Finke von der Klima- und Umweltschutzleitstelle möchten mit diesem Gesprächs- und Informationsangebot die Nutzung von Solarenergie in Langenhagen voranbringen. Anmeldungen nimmt die Klimaschutzmanagerin per E-Mail an christine.pfuelb@langenhagen.de entgegen. Anschließend erhalten die Interessenten den Zugangslink.

Von Sven Warnecke