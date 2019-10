Langenhagen

Land unter war am Mittwochmorgen auch in einigen Büros im Langenhagener Rathaus. Dort mussten Mitarbeiter zunächst ihre Arbeitsplätze trocknen, ehe sie ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen konnten. Die Wassermassen, die in der Nacht bei einem Unwetter heruntergekommen sind, sind in das Gebäude gelangt – wie, war am Mittwochmittag noch unklar.

Das Wasser bahnte sich auch in einige Computer seinen Weg. Die Technik war zeitweise nicht einsatzbereit. Die Mitarbeiter bekamen die Anweisung, die PCs aus der Steckdose zu ziehen. Am Mittag konnte ein Großteil die Technik wieder nutzen.

Wassereinbruch im Büro beschädigt Kartons. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch in der Tiefgarage des Rathauses stand das Wasser am Morgen Augenzeugen zufolge circa zehn Zentimeter hoch. Mitarbeiter der Verwaltung konnten es selbst beseitigen, berichtete Stadtsprecherin Juliane Stahl. Das Bürgerbüro im Erdgeschoss war indes nicht betroffen. Dort lief der Betrieb Stahls Angaben zufolge normal.

Von Katerina Jarolim-Vormeier und Julia Gödde-Polley