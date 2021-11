Krähenwinkel

Ohne Blick in die Protokolle aller Krähenwinkler Ortsratssitzungen: Es war bestimmt die kürzeste Sitzung aller Zeiten in der Historie dieses Gremiums. Um 19.32 Uhr eröffnete Steffen Hunger (CDU) als bisheriger Ortsbürgermeister von Krähenwinkel die Versammlung, 15 Minuten später schloss er sie schon wieder – und das als neuer Ortsbürgermeister. Denn bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrats Krähenwinkel im Dorfgemeinschaftshaus nach der Kommunalwahl im September erhielt er dafür die Stimmen der Mitglieder. Es gab keinen Gegenkandidaten.

„Ich freue mich sehr auf die weitere Arbeit im Ortsrat und bin sicher, dass die nächsten Jahre gut werden“, sagte Hunger, der inklusive seines eigenen Votums die Stimmen aller acht anwesenden Mitglieder erhielt. Marion Kellner (Grüne) fehlte entschuldigt. Bei der Wahl zu Hungers Stellvertreter schlug die SPD-Fraktion Susanne Wöbbekind vor. Sie erhielt sieben Stimmen, nur Viktor Plat (WAL) enthielt sich. Außer Hunger, Wöbbekind, Kellner und Plat gehören dem neuen Krähenwinkler Ortsrat noch Marc Köhler und Torben Mau (beide SPD) an, Gabriele Spier, Horst Waldfried und Ralf Seeßelberg vertreten die CDU. Spier führt die CDU-Fraktion an, Köhler leitet die Fraktion der Sozialdemokraten – nicht nur in Krähenwinkel, sondern auch im Rat der Stadt Langenhagen. Im Vergleich zum vorherigen Ortsrat gehören Hannes Milatz (SPD) und Rainer Lütgens (FDP) nicht mehr dem Gremium an.

Steffen Hunger: Genügend Aufgaben im Dorf

Die von Steffen Hunger erwähnte „weitere Arbeit“ wird auch nicht enden, genug Themen gibt es in Krähenwinkel. „Die Grundschule ist so ein wenig unser Sorgenkind. Es ist kaum Platz vorhanden, Nachfrage und Anmeldungen sind aber sehr hoch“, sagt Hunger, der seit Mitte 2019 Ortsbürgermeister ist und damals das Amt von Andreas Hartfiel übernahm – im September also erstmals zu einer Kommunalwahl antrat und diese gewann. Auf der Agenda steht auch die Planung für das gemeinsame Feuerwehrhaus mit Kaltenweide, sagt Hunger.

Und das ist noch lange nicht alles. Die Klassiker bleiben immer ein Thema. Das zählen die Errichtung von Toiletten am Waldsee sowie die Verkehrssituation auf der Walsroder Straße. „Wir werden den Schwerlastverkehr dort nicht verhindern können. Aber wichtig wäre, wenn wir dort mit Lärmschutzeinrichtungen die Anwohner schützen oder beispielsweise mit Verschwenkungen auf der Straße den Verkehr einbremsen können“, sagt der 54-jährige Prüfingenieur.

Durch den Umzug der Kita in das neue Gebäude am Ernst-Hugo-Weg gibt es nun mehr Platz im Ortszentrum. „Dadurch haben wir dort neue Optionen“, sagt Hunger, der sich daher auf die nächste Sitzung des Ortsrats am Donnerstag, 18. November, freut. Dann wird ein Gutachten vorgestellt. Mitarbeiter des Architekturbüros Plan zwei aus Hannover hatten sich Krähenwinkel und die Entwicklungsmöglichkeiten genau angeschaut, referieren bei dem Termin über die Ergebnisse. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Moorhofe 6. Weil für das Thema Dorfentwicklung mit vielen Fragen, Antworten und Diskussionen zu rechnen ist, dürfte es eine lange Ortsratssitzung werden – und die Rekordzeit der jüngsten Versammlung damit eine Ausnahme bleiben.

Von Stephan Hartung