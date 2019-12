Langenhagen

Jahrelang galt es in Langenhagen angesichts sprudelnder Steuereinnahmen als unmöglich. Doch angesichts des immensen Investitionsprogramms und der damit verbundenen drohenden Finanznot der Stadt schwenkt die Politik nun um: Die Gewerbesteuer soll auf 450 Punkte (plus 10) steigen, die Grundsteuer B auf 480 Punkte (plus 30), wenn der Rat in seiner Sitzung am Montag dem gemeinsam von CDU, SPD und Grünen/Unabhängigen eingebrachten Haushaltsantrag folgt. Angesichts der damit klaren Mehrheitsverhältnisse dürfte dies jedoch außer Zweifel stehen. Zudem soll die Verwaltung an ihren für diesen Abend eingebrachten Etatentwurf noch einmal Hand anlegen und ihn im Bereich der Sach- und Dienstleistungen noch einmal um 1,5 Millionen reduzieren.

Bürgermeister bei allen Sitzungen dabei

Nicht nur die Erhöhung der Steuerhebesätze ist vor dem Hintergrund der Haushaltspolitik vergangener Jahre bemerkenswert: Bürgermeister Mirko Heuer war mit seinem Ansinnen, die Gewerbesteuer zu erhöhen, bislang im Rat durchgefallen. Auch das neu gefundene Bündnis lässt angesichts der zuletzt heftigen Streitereien untereinander aufmerken. Doch Ende November hatten sich die größeren Fraktionen (seinerzeit auch die BBL) auf Einladung von Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt zugleich mit Vertretern der Verwaltung sowie des Bürgermeisters zusammengesetzt, um gemeinsam einen möglichst tragfähigen Entwurf zu erarbeiten. Wie es heißt, gingen insbesondere die Sparbemühungen zumindest der BBL am Ende nicht weit genug. Die BBL hat inzwischen einen eigenen Etat-Vorschlag vorgelegt. Auch Felicitas Weck, die die Linken als Einzelratsfrau vertritt und damit nicht auf der Einladungsliste stand, hat mehrere Anträge zum Haushalt eingebracht.

Verzicht auf Kündigungsschutz nur Symbol?

Alle können sich mit der Erhöhung der Einnahmeseite anfreunden. Unterschiede gibt es in zwei relevanten Punkten: Während das Mehrheitsbündnis sich klar gegen betriebsbedingte Kündigungen ausspricht, appelliert die BBL dafür, diese bei Bedarf zuzulassen. Dieser Disput könnte im Hinblick auf bislang ausstehende Debatten rund um die Zukunft von VHS, Musikschule und Stadtbibliothek sowie des Jugendamtes von Bedeutung werden. Gleichwohl sei der Spielraum gering, wie Musfeldt auf Nachfrage klarstellt: Den allermeisten Angestellten mit Verwaltungsausbildung könne nicht einfach gekündigt werden. CDU, SPD und Grüne /Unabhängige wollen in ihrem Antrag bislang keine konkreten Sparvorschläge bei den umfangreichen Investitionsplänen der Schulen, der Verwaltung und der Feuerwehren machen. Anders die BBL: Sie will sowohl den Rathausanbau als auch das Feuerwehrgerätehaus Krähenwinkel zeitlich deutlich verschieben.

Geldpolster für den Klimaschutz

Über die vielen bereits vorliegenden Anträge zum Klimaschutz will der Rat zwar erst im Januar beraten. Um ihnen jedoch eine finanzielle Grundlage zu verschaffen, will das Mehrheitsbündnis in 2020 für laufende Kosten 100.000 Euro im Ergebnishaushalt sowie 400.000 Euro für Investitionen im Finanzhaushalt einstellen, diese aber mit einem Sperrvermerk versehen. Über das Geld wird angesichts konkreter Vorschläge erst noch einmal abgestimmt. Im Ergebnishaushalt soll der Posten bis 2023 auf dann 400.000 Euro gesteigert, das Budget im Finanzhaushalt in diesem Zeitraum auf gleichem Niveau gehalten werden.

Sparen durch Verzicht auf Bad- und Eishallen-Abriss

Die Verwaltung hatte ihren ersten Etatentwurf auf Drängen von SPD, BBL und Grünen/Unabhängigen noch einmal überarbeitet und dabei das vorherige Defizit von rund 12 Millionen Euro auf inzwischen 7,6 Millionen Euro senken können. Der Löwenanteil der Entlastungen sei allerdings allein auf die Senkung von Regions- und Finanzausgleichsumlage sowie den Wegfall der Eingliederungshilfe zurückzuführen, wie Wilfried Köster, Leiter der Finanzabteilung, auf Nachfrage betont. Aus eigener Kraft kann Langenhagen nach Entwurf der Verwaltung nur auf 1,6 Millionen Euro vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen verzichten: Sie stehen vor allem für den simplen Verzicht des kostenaufwendigen Abrisses des Hallenfreibades Godshorn sowie der Eishalle. Beide Stätten stehen seit langer Zeit leer.

Info: Der Rat tagt am Montag von 18 Uhr an im Ratssaal. Zu Beginn und am Ende der Sitzung sind Fragen an Politik und Verwaltung erlaubt.

Wie schlimm steht es um Langenhagen? Langenhagen steht vor einer Herkulesaufgabe: Das Investitionsprogramm bis 2029 beziffert die vielen notwendigen Um- und Neubauten für Schulen, Kitas, Verwaltung und Feuerwehren mit knapp 600 Millionen Euro. Allerdings lasse sich für einige der Großprojekte nach derzeitigem Planungsstand noch keine verlässliche Summe vorhersagen. Problematisch ist die damit verbundene Kreditaufnahme: Aktuell reichen Langenhagen gut 10 Millionen Euro an Kreditaufnahme. Für die erste Großinvestition zum Baustart des neuen Gymnasiums an der Rennbahn muss die Stadt im kommenden Jahr rund 70 Millionen an weiteren Krediten aufnehmen. Eine erste Vorhersage, die Verschuldung werde bis 2029 auf insgesamt rund 434 Millionen Euro steigen, sei schon jetzt Makulatur, heißt es in Politik und Verwaltung. Intern arbeite man mit einer Annahme von rund 600 Millionen Euro Verschuldung, sofern Rat und Verwaltung vor allem bei den Ausgaben nicht schnellstmöglich umsteuerten.

Von Rebekka Neander