Langenhagen

Kinder und Jugendliche aus Langenhagen haben bei der Aktion Dreikönigssingen deutlich mehr als 3000 Euro gesammelt. Das Geld kommt bedürftigen Kindern in vielen Teilen der Welt zugute.

Gesund zu bleiben als weltweites Kinderrecht

Auch zu Beginn dieses Jahres brachten die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel in Langenhagen den Menschen den Segen der Heiligen Nacht und sammelten dabei Spenden für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Dieses organisiert weltweit Hilfsprojekte für Kinder. Die Aktion Dreikönigssingen gilt somit als größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

Die diesjährige Sternsingeraktion stand unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. In den vergangenen beiden Jahren wurde auch vielen Deutschen deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Gesundheit ist und wie schwierig es sein kann, diese aufrechtzuerhalten – selbst in einem Land mit einer sehr guten medizinischen Versorgung.

Sternsinger besuchen Familien, Kitas und den Flughafen

Daher haben die Sternsinger besonders auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam gemacht. Aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung gilt die Gesundheit der Kinder dort als besonders stark gefährdet. Täglich sterben Kinder an Mangelernährung, Malaria und anderen Krankheiten, die man bei besserer medizinischer Versorgung behandeln oder verhindern könnte. Erschwerend hinzu kommen die Folgen der Corona-Pandemie und des Klimawandels. Im diesjährigen Beispielprojekt geht es um die Unterstützung von Maßnahmen, die die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Südsudan, in Ghana und Ägypten zum Ziel haben.

Die Sternsinger besuchten auch das ökumenische Team der Flughafenseelsorge in der Kapelle am Flughafen. Quelle: privat

In der ersten Januarwoche besuchten 13 Langenhagener Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren insgesamt 72 Haushalte, zwei Kindertagesstätten und den Flughafen. Sie überbrachten den Segen und sammelten Spenden in Höhe von insgesamt 3350 Euro.

So kann man jetzt noch spenden

Wer für die Sternsingeraktion 2022 spenden möchte, kann dies noch bis Mittwoch, 2. Februar, tun. Spenden können im Pfarrbüro der Liebfrauengemeinde, Karl-Kellner-Straße 67, zu den Bürozeiten montags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr abgegeben werden. Ebenfalls möglich sind Überweisungen auf das Konto der Gemeinde, IBAN DE37 2505 0180 0009 0115 11, Stichwort „Sternsinger 2022“, sowie direkt an die Sternsinger. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.sternsinger.de.

Von Frank Walter