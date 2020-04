Langenhagen

Spätestens zu Ostern wollte Lisa Aulich die Strandalm am Silbersee in Langenhagen wieder öffnen. Jetzt startet die Gastronomin den Betrieb angesichts des frühlingshaften Wetters bereits eine Woche zuvor – allerdings anders als geplant.

Getränke gibt es seit Sonntag, 11 Uhr, vorerst ausschließlich to go. Die Terrasse mit Blick auf den See ist gesperrt, die Sitzgelegenheiten fehlen. Auch die Küche ist noch außer Betrieb. Grund ist die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Anordnung des Landes Niedersachsen, dass Bars, Restaurants, Gaststätten und Cafés geschlossen bleiben müssen. Nur Außer-Haus-Verkauf und Lieferungen sind aktuell erlaubt. Unter anderem dadurch soll die Eindämmung des Virus gelingen und das Risiko für eine Infektion minimiert werden.

Gastronomin: Kunden halten sich an Regeln

Am Sonntag gab es einen Testlauf für den To-go-Betrieb – „und es funktioniert wunderbar“, sagte die Betreiberin am frühen Abend. Die Kunden würden sich an die Abstände, die auf dem Boden markiert sind, halten. „Wir machen das, was wir jetzt machen dürfen“, sagte Aulich. Wenn sich die geltenden Regeln ändern, dann müsse sie reagieren. „Wir müssen jetzt flexibel sein und gucken, was möglich ist.“

Zeit für einen Luftsprung 🎉 Ab morgen um 11 Uhr bieten wir euch in der StrandAlm köstliche Getränke zum Mitnehmen an! Wir freuen uns auf Euch! Gepostet von StrandAlm am Samstag, 4. April 2020

Café, Bier und Kaltgetränke bekommen Ausflügler am Westufer des Sees – allerdings ohne Sitzmöglichkeiten. In den kommenden Tagen will die Gastronomin schauen, wie das Angebot angenommen wird. Bei gutem Wetter soll der To-go-Verkauf der Strandalm täglich ab 11 Uhr geöffnet haben – solange es die Verordnungen zulassen.

Von Julia Gödde-Polley