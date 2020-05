Langenhagen

Die Polizei sucht einen Straßenräuber, der sein jugendliches Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Die Tat ereignete sich am Freitag, 1. Mai, gegen 20.15 Uhr an der Feldstraße. Das berichtete ein Sprecher des Kommissariats am Sonntag.

Nach der Attacke hatte der Räuber dem Jugendlichen eine Umhängetasche entrissen und war anschließend geflohen. Das Opfer verfolgte den Täter und konnte ihn in Höhe der Kastanienallee schließlich einholen. Es kam zu einem Handgemenge. Dabei gelang es dem Jugendlichen, seine Tasche zurückzuerlangen. Allerdings fehlte das Kleingeld in Höhe von etwa 15 Euro, heißt es von der Polizei weiter.

Zwischenzeitlich waren zwei Passantinnen, die mit einem Hund unterwegs waren, auf das Geschehen aufmerksam geworden. Sie boten dem Jugendlichen ihre Hilfe an. Die Polizei sucht nun den Räuber, vor allem aber auch die zwei Zeuginnen. Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke