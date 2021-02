Langenhagen

Mit vollem Einsatz gegen die Schneemassen: Profis und Bürger sorgen seit Tagen gleichermaßen dafür, dass Straßen und Gehwege in Langenhagen nach dem massiven Wintereinbruch passierbar werden. Die Hauptverkehrsstraßen sind mittlerweile quasi überall gut geräumt, auf den Nebenstraßen sieht das teilweise noch anders aus – was aber auch mit schlecht geparkten Autos zu tun hat.

Mit Schwung fliegt der Split auf den Schnee: Rund um CCL und Langenhagener Markthalle ist die Firma Gebäudedienste Hummes für das Streuen der Fußwege zuständig. Quelle: Frank Walter

Erst am Dienstag ist mit Wetterwechsel zu rechnen

Auch wenn der Schneefall mittlerweile nachgelassen hat: Die Stadtentwässerung Langenhagen (SE) und der städtischen Betriebshof sind weiterhin mit mehr als 50 Mitarbeitern im Winterdiensteinsatz. Voraussichtlich bis Montag, 15. Februar, stehen einige von ihnen ab den frühen Morgenstunden bereit, um Langenhagens Straßen vom Schnee zu befreien. „Laut der Prognosen ist nächsten Dienstag mit einem Wetterwechsel zu rechnen. Bis dahin bleiben die Temperaturen in Teilen weit unter dem Gefrierpunkt“, sagt Thorsten Brockmann. Der Leiter des SE-Betriebsdienstes verfolgt täglich die Wetterberichte, um den Winterdienst für Langenhagen planen zu können.

Mehr als 50 Mitarbeiter von Stadtentwässerung und Betriebshof sind in Langenhagen im Winterdiensteinsatz. Quelle: SE Langenhagen

Bereits am Donnerstag, 4. Februar, hatten der SE-Betriebsdienst und der Betriebshof begonnen, sich auf das schneereiche Wochenende vorzubereiten. „Wir haben alle unsere Fahrzeuge, die wir für den Winterdienst einsetzen können, aufgerüstet und alle verfügbaren Mitarbeiter in Bereitschaft gesetzt“, so Brockmann. Die Corona-Auflagen, die bei der Planung und Zusammenstellung der Teams zu berücksichtigen sind, gestalten diesen Wintereinsatz aufwendiger als sonst.

Manche Straße schneit nach dem Räumen schnell wieder zu

Die Mitarbeiter kontrollierten die 70 Streusandkisten im Stadtgebiet und füllten sie bei Bedarf auf. Noch vor Beginn des Schneefalls waren am Sonnabend die Großfahrzeuge unterwegs, um die Hauptstraßen vorsorglich zu streuen. Wenige Stunden später endete für die meisten der Winterdienstmitarbeiter die Nacht. Kurz nach 3 Uhr waren alle unterwegs, um mit fünf Großfahrzeugen, vier Schmalspurfahrzeugen sowie fünf Pritschenwagen in den sogenannten Handkolonnen den Schnee zu räumen.

Ein großes Streufahrzeug ist auf der Bothfelder Straße unterwegs. Quelle: Frank Walter

„In den ersten Stunden waren wir ausschließlich auf den Hauptverkehrsstraßen, auf den Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs sowie zur Hilfestellung etwa bei der Paracelsus-Klinik und anderen neuralgischen Stellen im Einsatz“, erläutert SE-Betriebsleiterin Sandra Bosold. Dabei war zu sehen, dass beim Räumdienst der Erfolg nicht unbedingt von langer Dauer ist: Der feine Pulverschnee sowie die starken Windböen führten dazu, dass manche Fahrbahn schon nach kurzer Zeit wieder von neuem Schnee bedeckt war.

Anwohner sollten ihre Autos gegebenenfalls umparken

Dass wegen der Schneeberge an den Straßenrändern und in Parkbuchten manche Abstellfläche fehlt, ist ein übliches Phänomen bei solchen Wetterlagen. Hinzu kommt nun aber coronabedingt, dass mehr Menschen als sonst im Homeoffice arbeiten und ihre Autos tagsüber im Wohngebiet stehen lassen. „Auf den wichtigen und viel befahrenen Straßen sind wir zum größten Teil durch und können uns nun vorrangig dem Winterdienst in den Nebenstraßen widmen. Dort verzeichnen wir aber in Teilen ein hohes Parkaufkommen, wobei einige Fahrzeuge so abgestellt sind, dass wir mit den großen Räumfahrzeugen gar nicht in die Straßen fahren können“, berichten Sandra Bosold und Thorsten Brockmann. Beide appellieren daher an die Anwohnerinnen und Anwohner solcher Straßen, ihre Fahrzeuge gegebenenfalls – und sofern dieses möglich ist – umzuparken.

Auf der Hindenburgstraße sind beide Fahrspuren von Schnee befreit, die Asphaltschicht liegt weitgehend frei. Quelle: Stephan Hartung

Zudem erinnern beide die Anlieger, dass diese für die Räumung der Fußwege zuständig sind. „Jeder sollte einen Eimer mit Streusand zu Hause vorrätig haben – gerade in Zeiten wie diesen, in denen es nicht so einfach möglich ist, neues Material im Baumarkt kaufen zu können“, empfiehlt Brockmann. Anwohner dürfen sich für ihre Streueinsätze in den Streusandkisten im Stadtgebiet bedienen. Allerdings können die Kisten aktuell nicht gleich wieder aufgefüllt werden.

Von Frank Walter