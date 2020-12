Langenhagen

Sturmtief „Hermine“ ist am Sonntag über Langenhagen gefegt und hat Feuerwehr und Polizei Arbeit beschert. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurde das Kommissariat Langenhagen am Sonntag im Laufe des Tages wegen des Sturmtiefs vier mal zu Einsätzen gerufen. In drei Fällen hatten Alarmanlagen wegen umherwehender Zweige ausgelöst.

Gegen 14.30 Uhr wurde neben der Polizei auch gleich die Feuerwehr gerufen, nachdem ein vom Sturm umgeworfener Baum im Bereich der Anschlussstelle der Vinnhorster Straße zur Bundesstraße 522 – der Trogstrecke – in Langenhagen lag. Daraufhin rückte die Ortsfeuerwehr Godshorn mit 13 Ehrenamtlichen an, um das Hindernis mit einer Motorsäge zu zerteilen.

Weihnachtsstern gerät aus Fassung

Neben dem Gerätehaus: Ein Feuerwehrmann demontiert einen aus der Fassung geratenen Weihnachtsstern. Quelle: Stephan Bommert (Feuerwehr)

Noch vor dem Ausrücken entdeckte ein Mitglied der Godshorner Feuerwehr neben dem eigenen Gerätehaus an der Straße Alt-Godshorn einen nicht mehr ordnungsgemäß angebrachten Weihnachtsstern an einer Laterne. Kurzerhand wurde die vom Wind aus der Fassung gebrachte Weihnachtszier abgebaut, sagte Feuerwehrsprecher Stephan Bommert.

Von Sven Warnecke