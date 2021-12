Engelbostel

Warmherzig und mit viel Humor haben Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende und Weggefährten Superintendent Holger Grünjes am Sonntag, 12. Dezember, in der Martinskirche in Engelbostel in den Ruhestand verabschiedet. Acht Jahre lang war der 65-Jährige der oberste evangelische Geistliche des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen gewesen – ein Bereich, der auch die Wedemark und Isernhagen umfasst.

Petra Bahr: „Ein lösungsorientierter Macher“

Klugheit und Witz – diese Eigenschaften von Holger Grünjes hob Regionalbischöfin Petra Bahr in ihrer Abschiedsrede für den scheidenden Superintendenten besonders hervor. Sie beschrieb den Kirchenmann als als einen lösungsorientierten, schaffensfrohen Macher, den es „nervös machte, wenn Kirche sich zu sehr mit sich selbst beschäftigte“. Stets sei es sein Anliegen gewesen, dass Kirche Fragen stelle, sich einmische, ja, gar störe.

Regionalbischöfin Petra Bahr entpflichtet Superintendenten Holger Grünjes. Quelle: Gabriele Gerner

Verschiedenheit von Menschen als Bereicherung

In ihrem Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit Grünjes und lobte Bahr seine Fähigkeit, Freundschaften und Kontakte auch über einen langen Zeitraum zu erhalten, seine Menschenfreundlichkeit und seine Teamfähigkeit. „Du wolltest es stets mit anderen zusammen tun“, sagte sie. Dabei sei er immer jemand gewesen, der die Verschiedenheit von Menschen als etwas Bereicherndes empfunden hätte.

Besonders in Erinnerung habe sie seine Fähigkeit, mit einer knappen humorvollen Bemerkung eine zuvor möglicherweise angespannte Stimmung zu lösen. „Da war immer wieder dieser ,Grünjes-Moment’, in dem nach einem witzigen Kommentar von Dir aus einem aufgeblasenen Gremium plötzlich die Luft entwich – und sich alle entspannten“, sagte sie. Die herzliche Verbundenheit zwischen Bahr und Grünjes konnten alle Kirchenbesucher auch spüren, als die Regionalbischöfin die Entpflichtung des Geistlichen vornahm – danach zog Grünjes den Talar aus und nahm im Anzug auf der Kirchenbank Platz, um weitere Grußreden entgegenzunehmen.

Der Talar ist abgelegt: Nach der Entpflichtung hört sich Holger Grünjes die Dankesreden im Anzug an. Quelle: Gabriele Gerner

Mirko Heuer schenkt einen Hannover-96-Bus aus Lego

„Sie haben Kirche erlebbar gemacht“, sagte Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer, der als Repräsentant seiner Amtskolleginnen und -kollegen aus dem gesamten Kirchenkreis sprach. Als Abschiedsgeschenk überreichte er dem bekennenden 96-Fan Grünjes einen Fan-Bus aus Lego sowie Honig von den Rathaus-Bienen.

Sabine Preuschoff, Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf, verabschiedete sich von Grünjes mit einem spritzigen Gedicht und einem Bierbrau-Kurs als Abschiedsgeschenk. „Wir werden vermissen: Ihre Ruhe, Ihr immer offenes Ohr und Ihre Klarheit“, beteuerte Claudia Bergmann, Leiterin des Kirchenkreisamtes Burgdorfer Land in ihrer Dankesrede.

Superintendentin Sabine Preuschoff aus Burgdorf verabschiedet ihren Kollegen Holger Grünjes mit einem humorvollen Gedicht. Quelle: Gabriele Gerner

„Anschwung gegeben, ohne das Steuer zu übernehmen“

Besonderes Lob für Grünjes gab es von der Kirchenkreis-Jugend. Nora Schneider und Ole Mewes vom Kirchenkreis-Jugendkonvent Burgwedel-Langenhagen erinnerten an gemeinsame Treckerfahrten und Festivals, an Juleica-Fortbildungen und Wintergrillen. „Sie sind uns stets mit Ehrlichkeit und unfassbarer Wertschätzung begegnet“, sagte Ole Mewes. „Sie haben uns Anschwung gegeben, ohne selbst das Steuer zu übernehmen“, lobte Nora Schneider.

Nora Schneider und Ole Mewes vom Kirchenkreis-Jugendkonvent Burgwedel-Langenhagen bedankten sich bei Grünjes für seine Unterstützung. Quelle: Gabriele Gerner

Auch Michael Brodermanns, Pastor der St.-Georgs-Kirchengemeinde Mellendorf-Hellendorf, urteilte: „Sie waren stets Teamplayer!“ Dank Grünjes seien die Kirchenkreis-Konferenzen stets ein Ort des Austauschs gewesen. Passend zur Fahrrad-Spardose, die Brodermanns im Namen der Kirchenkreis-Konferenz überreichte, schenkte Diakonin Anna Thumser vom Kirchenkreis-Jugenddienst Grünjes zum Abschied eine Fahrrad-Klingel – auf dass er bei seinen Radtouren durch die Eilenriede häufig an die gemeinsamen Erlebnisse zurückdenke.

In die Reihe der Gratulanten, die Grünjes mit herzlichen Worten verabschiedeten, reihten sich auch Tilmann de Boer, Vorsitzender der Kirchenkreissynode, Pastor Rainer Müller-Jödicke von der Martinskirche, der nun die Amtsgeschäfte von Grünjes fortführt, Pastorin Bettina Praßler-Kröncke von der Elisabeth-Gemeinde Langenhagen sowie Prädikantin Rita Kischklat ein.

Rebecca Schamber und Hendrik Hoppenstedt unter den Gästen

Unter den Gästen waren auch Rebecca Schamber, SPD-Bundestagsabgeordnete aus der Wedemark, und Hendrik Hoppenstedt, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Burgwedel, Burgwedels neue Bürgermeisterin Ortrud Wendt sowie der langjährige Langenhagener Kommunalpolitiker Willi Minne.

Zur Galerie Wegbegleiter aus Kirche und Politik, Haupt- und Ehrenamt loben den scheidenden Kirchenmann für seinen Humor, seine Zugewandtheit, seine Ruhe und seine Klarheit und erinnern an gemeinsame acht Jahre.

Musikalisch begleitet wurde der Abschieds-Gottesdienst von Leiterinnen und Leitern der Posaunenchöre im Kirchenkreis unter der Leitung von Kantor Arne Hallmann. Zum Abschluss sangen vor der Kirche Mitglieder der Kirchenkreiskonferenz „Ein Lied für den Sup“, geschrieben von Pastor Torsten Kröncke von der Elisabeth-Kirchengemeinde.

Grünjes dankt Frau und Familie für Geduld

Und der Verabschiedete selbst? Grünjes erinnerte in seiner Abschluss-Predigt daran, wie wichtig jeder einzelne Mensch ist. „Kinder sind das, was wir in ihnen sehen“, betonte er mit Bezug auf die biblische Geschichte von Zacharias, dem unerwartet in hohem Alter noch einen Sohn geschenkt worden ist. Am Ende der Abschiedsfeier bedankte er sich bei seinen eigenen Kindern und seiner Frau für die Geduld mit ihm in den Jahren seines starken beruflichen Engagements. Fortan werde er zu Hause sagen: „Mein Name ist Grünjes, ich wohne hier jetzt mit.“

Von Gabriele Gerner