Das Technische Hilfswerk Hannover/ Langenhagen nimmt seinen praktischen Dienst- und Ausbildungsbetrieb wieder auf. Seit Ende Mai verrichten die einzelnen Züge wieder ihren technischen Dienst – allerdings getrennt voneinander, da sich auf dem Gelände des Ortsverbandes nur maximal 20 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen. Auch die zehn Anwärter, die sich in der Grundausbildung befinden, werden nun wieder „live“ geschult. „Die schrittweise Öffnung ist enorm wichtig für das Engagement unserer motivierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“, sagt Pierre Graser, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim THW.

„Warten müssen leider noch immer unsere jüngsten Nachwuchskräfte“, sagt er mit Bedauern. Der herkömmliche Dienst- und Ausbildungsbetrieb für die Minigruppen von sechs bis zehn Jahren und alle Jugendlichen unter 16 Jahren ist weiterhin nicht möglich. Das heißt jedoch nicht, dass das THW in den vergangenen Wochen untätig war. Mit Kreativität und technischer Finesse hat die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation Lösungen für die Kontaktbeschränkungen entwickelt. „Ob mit Handy, PC oder Notebook – dank der digitalen Vielfalt gestalten unsere Jugendlichen ihre Dienste weiterhin in Form von Webinaren“, berichtet Graser.

In jeder Woche ein Webinar

Auch die erwachsenen Einsatzkräfte sind in den vergangenen Wochen intensiv auf digitalem Wege geschult worden. In den wöchentlich angebotenen Webinaren bildeten sie sich zu Infektionsschutz, Hochwasserschutz und Deichverteidigung sowie den rechtlichen Grundlagen für die Arbeit beim THW fort.

In der technischen Ausbildung erläuterte Ausbilder Thorben Quintel den mehr als 30 Teilnehmern im Live-Video beispielsweise die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors. Auch die Unterschiede zwischen einem Zwei-Takt- und einem Vier-Takt-Motor sowie Hinweise zur Wartung und Pflege von Motoren demonstrierte er anschaulich in den Videos. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sollte ebenfalls seine Arbeit in einem Webinar vorstellen.

„Digitales Lernen hält verstärkt Einzug in unseren Alltag“

„Unsere Idee der digitalen Ausbildung, auch wenn sie mit einfachen Mitteln umgesetzt wird, kommt gut an“, sagt THW-Mann Graser. „Auch wenn E-Learning im THW nichts grundsätzlich Neues ist – es zeigt sich schon jetzt: In Zukunft wird sicher verstärkt die Art des digitalen Lernens über Webinare oder ähnliche Plattformen Einzug in unseren Alltag finden – auch, wenn sie die praktische Ausbildung nicht ersetzen kann und auch nicht ersetzen soll“, sagt Pierre Graser.

Von Gabriele Gerner und Stephan Hartung