Langenhagen

Wie unterscheiden sich Abwasser- von Regenwasserschächten, und welche Gefahren drohen bei diesen Arbeiten? Diese Fragen haben das Technische Hilfswerk (THW) Hannover/Langenhagen und die Stadtentwässerung bei einer gemeinsamen Ausbildung geklärt. An zwei Abenden lernten die Teilnehmenden Theoretisches wie auch Praktisches zur richtigen Ausrüstung, der Luftdruckmessung im Schacht und dem Aufbau eines Klärwerks.

Übung im Schacht wappnet für den Katastrophenfall

Die Arbeit an oder in Abwasser- und Regenwasserschächten kann bei Starkregen auch auf die Einsatzkräfte des THW zukommen. Das haben nicht zuletzt die Einsätze bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gezeigt. Auch in Langenhagen hatte im vergangenen Jahr Starkregen mehrrfach zu Überschwemmungen und volle Keller geführt.

Arbeit in Schächten ist gefährlich

Beim Arbeiten im Schacht ist Umsichtigkeit gefragt – das erfuhren die THW-Spezialisten am ersten Tag von den Profis der Stadtentwässerung Langenhagen. So ist zum Beispiel das Einsteigen und Arbeiten in Kanalisationen mit vielen möglichen Gefahren verbunden. Ungesichert könnten Einsatzkräfte am Rand des Schachtes oder an Steiggängen abstürzen. Darüber hinaus kann verunreinigte Atmosphäre im Schacht zu Vergiftungen führen. Bei Sauerstoffmangel im Schacht besteht sogar die Gefahr zu ersticken. Die Teilnehmer des Lehrgangs wissen nun, worauf es zu achten gilt.

An einem Schacht auf dem Gelände des Klärwerks Langenhagen haben die Engagierten im Anschluss dann praktische Erfahrungen gesammelt. Christoph Kormann von der Stadtentwässerung gab den Einsatzkräften des THW dazu auch einen Einblick in den Aufbau und die Funktionsweise des Klärwerks. Auch dies könnte bei künftigen Einsätzen wichtig werden. Im August etwa organisierte der Zugtrupp des ersten Technischen Zuges mit THW-Kräften aus dem ganzen Bundesgebiet den Aufbau einer 30 Meter langen Ersatzabwasserleitung. So schlossen sie das Klärwerk Sinzig wieder ans Abwassernetz an. Das Hochwasser der Ahr hatte die eigentliche Abwasserleitung zerstört.

Von Fiona Lechner