Krähenwinkel

Sie sind und bleiben ein Dauerthema für die Sportvereine in Langenhagen: die fehlenden Hallenzeiten. Hinzu kommen Probleme mit der Kapazität von Fußballplätzen. Auch beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gibt es diese Schwierigkeiten – das machte der Verein jetzt in seiner Jahresversammlung deutlich.

Mehr als 50 Prozent der Mitglieder des TSV KK gehören der Fußballsparte an, insgesamt 700 Mitglieder, die in 28 Mannschaften gemeldet sind. „Und diese große Anzahl an Teams müssen wir auf vier Plätzen plus einem Kleinfeld unterbringen – das ist zu wenig. Im Bereich der U 10 laufen uns die Leute die Bude ein“, sagt Vorstandssprecher Rainer Bachen und betonte: „Wir benötigen mindestens einen weiteren Platz.“

Bachen fordert zusätzlichen Kunstrasenplatz

Weil in diesem Zusammenhang auch immer wieder ein Kunstrasenplatz im Gespräch ist, der die Kapazität erhöhen würde, richtet Bachen eine deutliche Forderung an die Stadt Langenhagen. „Auch hier ist dringend Handlungsbedarf – und zwar nicht Kunstrasen anstelle von Rasen, sondern zusätzlich.“ Er verweist auf Vereine in Hannover, die einen Kunstrasenplatz erhielten, aber maximal 19 Mannschaften hätten, die so über bis zu sieben Plätze verfügen könnten.

Mindestens ebenso drängend sind die Hallenzeiten. „Für manche Hallensportarten haben wir mittlerweile Wartelisten“, berichtet Bachen. Er verdeutlicht, dass trotz dieser Voraussetzungen und trotz Corona die Mitgliederzahlen gestiegen sind: „Wir haben uns um 13 Prozent gesteigert, haben nun 1300 Mitglieder.“ Dazu gehört auch Bruno Fahrenholz, der auf der Jahresversammlung zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Vier weitere Mitglieder wurden für ihre 50-jährige Treue zum Verein geehrt.

Ehrungen: Jürgen Pigors (von links), Torsten Degen, Wolf Bockstette und Heinrich-Walter Helms haben von Rainer Bachen die Urkunden für eine 50-jährige Mitgliedschaft erhalten. Quelle: Stephan Hartung

TSV Godshorn hofft auf Geld vom Land

Auch beim TSV Godshorn kam jüngst das Thema Kunstrasenplatz bei der Jahresversammlung zur Sprache. Mit 22 Mannschaften befinden sich ähnlich viele Mannschaften wie beim TSV KK im Spielbetrieb. Zuletzt beschloss der Ortsrat Godshorn in einem Antrag, dass Geld in den Haushalt der Stadt Langenhagen für einen TSV-Kunstrasenplatz eingestellt werden soll. Zeitgleich hat die Stadt beim Land Niedersachsen Mittel für den Bau von Kunstrasenplätzen beantragt.

„Wenn das Land die Zuschüsse erteilt und der Rat der Stadt die Mittel in den Haushalt aufnimmt, dann könnten wir mit der konkreten Planung beginnen“, erklärt TSV-Vorsitzender Ulf Theusner. Wann das sein wird, ist unklar – Hoffnung macht aber die Kommunalpolitik. „Versprechen können wir nichts, aber vielleicht klappt es ja, am besten noch vor den Landtagswahlen im Herbst“, meint Godshorn Ortsbürgermeister Tim Julian Wook.

Wintertraining im Freien beim MTV nötig

Auch beim MTV Engelbostel-Schulenburg müssen sich die Mitglieder ständig mit fehlenden Kapazitäten auseinandersetzen – und kämpfen schon seit Jahren um eine neue Sporthalle. „Es ist nach wie vor eine Katastrophe“, sagt die MTV-Vorsitzende Verena Ehbrecht über die fehlenden Hallenzeiten.Zwar gebe seit vergangenem Jahr im Stadtzentrum eine neue Sporthalle. „Für Hallenzeiten haben wir uns auch beworben, den Zuschlag haben dann aber die Vereine aus der City bekommen.“

Die fehlenden Hallenzeiten haben auch eine Auswirkung auf die Fußballplätze. Denn diese seien deswegen auch in den Wintermonaten beansprucht worden, berichtet Ehbrecht – weil es in der Sporthalle in Engelbostel oder benachbarten Hallen nicht genügend Kapazitäten für den Jugendfußball gab. „Ein Platz konnte sich daher im Winter nicht erholen und ist nun in einem schlechten Zustand, er müsste eigentlich gesperrt werden.“ Doch dann hätte der MTV nur noch zwei Plätze.